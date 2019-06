Cascajosa: «En el extranjero no ven de forma obsesiva series españolas» Escena de la serie 'La casa de papel'. / :: Atresmedia La autora de 'La cultura de las series' y profesora de la Carlos III analiza este jueves 13 en el Aula de SUR el éxito de 'Juego de Tronos' y de otras ficciones televisivas FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Miércoles, 12 junio 2019, 00:16

Hablar de series se ha convertido en un deporte nacional. A eso de que todo el mundo tiene un seleccionador de fútbol en su interior habría que añadirle también que ya todos hemos desarrollado un crítico de series. Pero este fenómeno no es solo exclusivo de España, sino que se ha convertido en una tendencia global gracias a éxitos sin precedentes como 'Juego de Tronos' y a la estandarización de su consumo que ha supuesto la expansión de Netflix. Esos son algunos de los argumentos que nos da Concepción Cascajosa que no solo es una espectadora aventajada, sino una de las máximas expertas e investigadoras de nuestro país sobre el fenómeno de la ficción televisiva. La profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III recuerda que grandes éxitos como 'La casa de papel' o 'Fariña han roto incluso nuestras fronteras. Aunque esos triunfos no son como para generalizar. «Hay que distinguir entre los discursos promocionales de las cadenas y el éxito de grandes productos, porque en el extranjero no ven de manera obsesiva nuestras series», explica Cascajosa, bajando un poco las expectativas a la realidad y situando las tramas de 'Élite' y 'Alta mar' también en ese plano destacado con tirón internacional.

'De dragones, criadas y casas de papel. Las series de televisión como fenómeno social' es el título que la investigadora y profesora Concepción Cascajosa ha elegido para su charla de este jueves día 13 en el Aula de SUR, en la que defenderá que la ficción televisiva «no es una moda pasajera». Series siempre se han visto y han tenido grandes audiencias, pero la gran novedad es que nunca se había hablado tanto sobre ellas. Y no se va muy lejos en el tiempo para poner un ejemplo: «Me parece significativo que 'Juego de Tronos' se haya convertido en una conversación de primer nivel social», sostiene la experta, que señala que esa capacidad para generar repercusión ha sido tan fuerte que incluso ha generado «hostilidad» en las personas que no han visto esta ficción, hasta el punto de que también ha supuesto un posicionamiento social reconocer no ser espectador de la serie de HBO.

En el fenómeno de las series también tiene mucho que ver el terreno arrebatado al cine. «Ahora están las grandes producciones y las pequeñas cintas de autor, mientras que el posicionamiento de la película media ha desaparecido para pasar a ser ocupado por las series», explica Cascajosa, que sostiene que la ficción televisiva también ha conseguido gran repercusión mediática y en las redes sociales, lo que se traduce en una visibilidad superior a la de su propia audiencia real.

A este panorama, añade la variable de Netflix, «un videoclub cómodo y barato», define la autora de 'La cultura de las series' que precisa que la plataforma ha convertido en su punto fuerte ese «nivel medio que juega en la liga del ocio doméstico». Con respecto a la estrenos en maratón, Concepción Cascajosa defiende que prefiere el tradicional estreno semanal como en el caso de 'Juego de tronos' por su capacidad de crear suspense.

Aunque si hablamos de cambios de tendencia, Netflix se puede apuntar un tanto impensable hace sólo unos años en nuestro país. «Lo llamativo es que en España, donde la penetración de la tele de pago era baja, este servicio ha funcionado y cada vez se acepta más», reconoce la profesora y escritora.

