Carlos Conde y Pepe Galván, hoy en 'La Alameda'
El programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, se emite en 101TV y SUR.es
SUR
Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:19
'La Alameda', programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, en 101TV y SUR.es, tendrá como invitados este jueves al ... concejal de Economia del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde y a Pepe Galván, secretario general de la Unión de Autónomos de Andalucía (UATAE). Ambos abordarán temas de actualidad horas después de que se aprobaran los presupuestos del Ayuntamiento de Málaga y de que salieran a la calle miles de autónomos para protestar contra la «asfixia» que sufren y exigir «condiciones dignas de trabajo».
El espacio también contará con los periodistas de SUR Javier Recio, Ana Barreales y Nuria Triguero, así como Roberto López, periodista de 101tv. El espacio podrá verse a partir de las 21.30 horas en SUR.es y en 101tv.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión