En las dos últimas semanas hemos visto a Candela Peña más tiempo en televisión que en los 25 años anteriores que lleva esta actriz de carrera. Y no será porque no haya participado en películas relevantes (desde 'Días contados' hasta 'Kiki', pasando por 'Todo sobre mi madre', 'Te doy mis ojos' o 'Princesas') o porque no haya recibido premios (cuenta con tres Goyas, nada menos). Ahora ha protagonizado una serie por primera vez (en los 90 intervino en 'Mar de dudas' con escasa repercusión) y la pantalla le ha llenado de atenciones. 'Hierro', en Movistar, nos ha permitido redescubrir el potencial de Candela, porque hasta para hacer promoción hay que valer. No es sencillo encadenar entrevistas para hablar de la misma serie y dar juego en todas.

Pero ella lo ha hecho. La vimos quejarse en 'El Hormiguero' porque Pablo Motos la tachó de mandona, explicar cuál es su tabla del gimnasio y una pequeña inmersión en el mundo de la escalada cuando visitó a Broncano en 'La resistencia', protestar por la falta de papeles para mujeres de su edad en la entrevista con Buenafuente en 'Late motiv', y alucinar con las habilidades de Leticia Sabater al coincidir con ella en 'Las que faltaban'.

Peña hace gala de una naturalidad que no es fácil encontrar en nuestra tele, y posee una vis cómica que le permite caer en gracia aun cuando está criticando a alguien o tratando temas delicados. Esas capacidades bien aprovechadas -y con un guionista detrás que sepa llenar de contenido su espontaneidad- nos colocarían ante una 'show-woman' con un montón de posibilidades. Y no andamos sobrados de este tipo de figuras (Silvia Abril y Anabel Alonso serían la excepción).

Cuando se le preguntaba a Candela Peña estos días porque no se prodiga más por la pequeña pantalla ella especulaba con la posibilidad de que no caiga bien en algunos despachos de las cadenas generalistas. Tal vez esos mandamases deberían replantearse esa postura después del alarde de virtudes que ha mostrado la intérprete catalana. Y de paso no estaría mal que pensaran en darle una oportunidad a esa serie que, junto a Pilar Castro, lleva una eternidad tratando de vender.