Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Beatriz Ariño. RTVE

Beatriz Ariño, nueva defensora de la audiencia de RTVE

Desde el 18 de agosto relevará a Rosa María Molló, que se pondrá al frente del informativo '24 horas' en RNE

I. Cortés

Martes, 12 de agosto 2025, 18:50

Continúan los cambios en RTVE. La periodista Beatriz Ariño será la nueva Defensora de la Audiencia de RTVE desde el próximo 18 de agosto. Vinculada ... desde hace décadas a la corporación, especialmente a los Servicios Informativos, Ariño atenderá en su nuevo puesto las quejas, sugerencias y reclamaciones de los usuarios de todos los canales y plataformas de RTVE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  4. 4 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  5. 5 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  6. 6 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  7. 7

    Málaga capital escapa del retroceso del turismo en el conjunto de la provincia
  8. 8

    Francisco S. Fernández: «Claro que pasa que se quede un alumno dentro cuando cerramos la Facultad»
  9. 9 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  10. 10

    El Ayuntamiento de Málaga arrincona al Rincón Cubano: posible cierre de caseta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Beatriz Ariño, nueva defensora de la audiencia de RTVE

Beatriz Ariño, nueva defensora de la audiencia de RTVE