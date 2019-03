'Bake Off' se pasa al domingo

Segundo cambio de planes para 'Bake Off', el programa de repostería que presenta Jesús Vázquez en Cuatro. Tras estrenarse en miércoles y pasar luego al martes, presumiblemente para no coincidir con 'La Voz', desde Mediaset han decidido que el espacio de cocina se emita finalmente los domingos, a partir de las 21.30 horas, sin tener que enfrentarse a 'MasterChef', el buque insignia de TVE. 'Bake Off' se estrenó con un 8% de 'share', aunque en su segunda emisión cayó hasta el 6,4% de cuota de pantalla. Sin embargo, en su única noche de martes remontó hasta alcanzar un buen 8,2% de la audiencia.