De momento, lo mejor de 'Big Little Lies' en la segunda temporada ha resultado Meryl Streep. Ninguna sorpresa. Es la suegra de Nicole Kidman, la madre del muerto. Ha llegado a Monterrey como si se hubiera escapado de 'Chernobyl'. Con la pinta de una científica de Kiev en 1986. Además, le han puesto unos dientes raros. Supongo que desde 'Un grito en la oscuridad' (la película del dingo que da lugar a uno de los más descacharrantes relatos de David Sedaris) no tenía un aspecto tan raro. En el primer capítulo, Mary Louise (Streep) da un grito que asusta a Celeste (Kidman), pero salvo por la última frase, que no voy a revelar, con quien más se enfrenta es con Madeline (Reese Whitherspoon). «Eres muy bajita... No se puede confiar en la gente que es muy bajita... Pareces encantadora, pero también tienes pinta de pedigüeña». Y así todo el rato, aunque se disculpe, que no lo hace del todo. Es un bicharraco y no es extraño que su hijo, el violador y maltratador, también lo fuera.

David E. Kelley tiene series mejores. Desde 'La ley de Los Ángeles' a 'Picket Fences', pasando por 'Chicago Hope' o 'Boston Legal'. Pero la novela que Reese Witherspoon consiguió colocar a la HBO llegó en un momento adecuado. Cinco mujeres protagonistas. Una historia atractiva. Un tipo que recibe su merecido. Y ahora tenemos también una que se sale del redil. «Es como si estuviera en Marte, quizá se droga», dice Madeline de Bonnie, que está arrepentida de ser una mujer del hampa (qué ganas de la serie española). La hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet está dando la nota discordante en lo que llaman 'las cinco de Monterrey'.

Meryl Streep no es la sexta, ha llegado para dar por saco y no dejarlas tranquilas. He crecido con Meryl Streep desde la primera vez que la vi en 'Holocausto' (cómo era aquello de tener que acostarse con el nazi Michael Moriarty para salvar a James Wood, su marido judío). Luego la vimos en 'Angels in America', también de HBO. Pero no ha sido la televisión su hábitat. Claro que me gusta descubrir gente (ahí está la Mónica López de 'Hierro'), pero donde esté Meryl Streep...