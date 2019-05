EL MES PARA ANTENA 3

Telecinco encara la última semana del mes con la tranquilidad de quien se sabe ganador. Es imposible que su principal competidor, Antena 3, le alcance. Lo preocupante es que en ningún momento se le aproximó, pese a que en mayo había programado varios estrenos con los que pretendía plantar cara en 'prime-time'. Pero no ha habido nada que hacer. Las principales apuestas en entretenimiento de la emisora de Atresmedia no han logrado los resultados que se esperaba de ellos. 'Masters de la reforma' venía a emular el éxito que la misma productora tiene en TVE con 'MasterChef'. De hecho, el esquema era calcado, cambiando los cazos por los taladros. Pero no interesó. De nada sirvió la campaña de promoción orquestada por el canal para uno de los formatos con los que quería ganar espacio en un área que se le resiste. Comenzó con bajos datos y no parece que vaya a remontar. Y eso que en frente tenía dos series, 'La caza. Monteperdido' (TVE) y 'Brigada Costa del Sol' (Telecinco), que tampoco han arrasado.

El otro programa en el que Antena 3 confió su suerte fue la versión senior de 'La Voz', que había sido descrita como una revelación y una vuelta de tuerca «necesaria» del formato, pero que al final ha resultado ser más de lo mismo y está pasando con más pena que gloria. Las audiciones (que suelen ser las que mejores datos de audiencia logran) no alcanzan el 15% de cuota de pantalla. La undécima temporada de 'La que se avecina' no se lo pone fácil. Las dos ofertas podrían convivir con facilidad, pero el nuevo espacio musical no consigue destacar.

Tradicionalmente, Antena 3 había tropezado en proyectos de entretenimiento pero destacaba en ficción. Esta regla también se ha roto este año después del descalabro que ha sufrido '45 revoluciones'. Nunca una serie española obtuvo registros tan pobres. Y eso que ni la temática o la puesta en escena lo merecían. Pero -otra vez- no interesó. No hay nada peor que resultar indiferente, y eso le está pasando a la cadena de San Sebastián de los Reyes con todo lo que presenta. Se enfrenta a una reflexión más que necesaria.