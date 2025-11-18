Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Andreu Buenafuente y Silvia Abril en los Goya 2020. AFP

Andreu Buenafuente y Silvia Abril presentarán las campanadas de La 1

Televisión española apuesta por la experimentada pareja de cómicos para dar el broche final al año en la Puerta del Sol

Miguel G. Casallo

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:10

Comenta

De Broncano y Lalachus a Buenafuente y Silvia Abril. RTVE apuesta por la experimentada pareja de cómicos para presentar las campanadas 2025/2026 en La ... 1. Tras una pareja joven que surgió del programa La Revuelta y que llevó a televisión española a ganar a Antena 3, ahora el matrimonio catalan les espera seguir liderando la audiencia en el último día del año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  2. 2 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  3. 3 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  4. 4

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  5. 5 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  6. 6 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  7. 7

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  8. 8 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  9. 9

    El Málaga consuma otro desastre y peligra la continuidad de Pellicer (1-0)
  10. 10 Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Andreu Buenafuente y Silvia Abril presentarán las campanadas de La 1

Andreu Buenafuente y Silvia Abril presentarán las campanadas de La 1