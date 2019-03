'All American': Deporte, familia y clases Un melodrama juvenil que se ha ido escribiendo por el éxito que generaron los primeros episodios MIGUEL ÁNGEL OESTE Málaga Domingo, 31 marzo 2019, 23:35

Uno. 'All American', la serie juvenil de CW creada por April Blair que puede verse en HBO, puede leerse como un cruce de 'One Tree Hill' y 'Friday Night Lights' con toques de 'The OC'. Inspirada en la vida del jugador de fútbol profesional Spencer Paysinger, la serie cuenta la peripecia de Spencer James, un chico de Crenshaw -una zona marginal de Los Ángeles-, que es captado por el entrenador de Beverly Hills. De vivir con su madre soltera y su hermano pequeño, pasa a vivir con la familia adinerada del entrenador y sus hijos. Las familias, la comunidad, los contrastes entre el mundo pobre del que proviene James y el mundo 'paradisiaco' de Beverly Hills funcionarán como espejo de valores más allá del propio deporte.

Dos. Revisada esta primera temporada completa y sin hacer spoilers, la aventura de Spencer James -al que da vida con convicción Daniel Ezra- se mueve entre su pertenencia al lugar donde nació, con su amiga lesbiana Coop (Bre-Z), que se mete en temas de bandas, su madre soltera, la ausencia del padre, su hermano menor, y el nuevo mundo al que se enfrenta en Beverly Hills. El fútbol americano como elemento de unión de ambos lugares no termina siempre de ser un recurso válido, pero sí resulta atractivo para subrayar las desigualdades sobre todo en la primera parte de la serie.

Tres. Tal vez el elemento más curioso de 'All American' es que iba a contar con ocho episodios pero el favor del público hizo que se fueran escribiendo sobre la marcha más guiones, algo que se percibe en el desarrollo de la historia, porque hay líneas de trama que aparecen y desaparecen, sin olvidar que en ocasiones se hacen determinadas trampas para generar suspense e inducir al espectador a determinadas conclusiones que no siempre se hacen del modo más orgánico. Circunstancia que provoca algunas fallas de tono en la estructura de la serie.

Cuatro. Ahora bien, si 'All American' queda lejos de 'Friday Night Lights', tanto en narrativa como en estética, eso no quiere decir que no funcione. Es, qué duda cabe, una ficción televisiva más epidérmica, pero consciente de a qué aspira y eficaz y efectiva en el melodrama adolescente que propone y en los conflictos de identidad, clase, familia que va exponiendo. Eso no implica que ciertos recursos cercanos al videoclips e incluso de exhibicionismo, insisto conscientes, no funcionen, lo hace, pero va dirigido a un espectador concreto.

Cinco. 'All American' no trata de igualar la mirada cuando pone el foco en Crenshaw y en Beverly Hills. Al contrario, el uso de la cámara en mano y los travellings de seguimiento que hace a James en Crenshaw se contraponen a una puesta en escena más abierta y fría en Beverly Hills, en el que un dron puede encuadrar un paisaje de casas majestuosas. Esta dicotomía está bien planteada aunque tampoco profundiza demasiado en ella. La serie creada por April Blair va poniendo los conflictos delante del espectador al servicio de un melodrama familiar y adolescente, pese a no indagar ni meterse de lleno en el hueso.

Seis. Si Spencer James es el catalizador que vertebra el tema central, las bifurcaciones de los demás personajes resultan a veces incluso más relevantes. En este sentido, la soledad de una joven que lo tiene todo menos lo que necesita representada por Leila (Greta Onieogou); las adicciones a las drogas en el personaje de Olivia (Samantha Logan); y otros muchos temas que se identifican con un personaje u otro; aunque en el fondo, de lo que va 'All American' es del posicionamiento entre padres e hijos, de lo que los mueve y de las identificaciones y fantasmas que se trasladan en una relación casi siempre frustrante, en la que las aspiraciones de unos y los deseos de otros no terminan de comunicarse.

Siete. De lo que el espectador puede estar seguro es de que 'All American' cumple lo que propone. Una serie juvenil adictiva, con frecuentes cambios sentimentales y una búsqueda de lo inmediato tan de estos tiempos. Otra cosa es que uno busque eso y también profundidad y pedigrí estético. Entonces puede ir directamente al catálogo de Amazon Prime y poner 'Friday Night Lights'.