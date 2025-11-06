Los alcaldes Ana Mata y Juan Antonio Lara, esta noche en 'La Alameda'
El programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, se emite en 101TV y SUR.es
Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:05
'La Alameda', el programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, en 101TV y SUR.es, tiene esta noche como protagonistas ... a la alcaldesa de Mijas, Ana Mata, y al alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara.
El espacio, que puede verse a partir de las 21.30 horas en SUR.es y en 101tv, también contará en plató con los periodistas de SUR Javier Recio y Antonio Montilla Romero y el colaborador del periódico José Carlos García.
