Adiós a este canal deportivo de la TDT desde este martes

Cambios en la parrilla de la TDT. Con un amargo 'apagón' para los amantes del deporte en general y del fútbol en particular. El canal Gol Play desaparece y dejará de emitirse en abierto desde este martes 10 de junio. La cadena se despide después de nueve años en este soporte. La buena noticia es que no será un adiós definitivo, dado que habrá nuevas alternativas para visionarlo, aunque no desde la Televisión Digital Terrestre.

Así, Gol Play seguirá viéndose a través de plataformas de pago como Movistar Plus+, Orange TV, Vodafone TV y otras, y desde su propia OTT, Gol Stadium. El canal de Mediapro aterrizó en la TDT en 2016, afinazándose como una de las principales cadenas del fútbol en abierto. Fueron pioneros en la cobertura de la Liga F -la máxima competición de fútbol femenino- y de la Segunda división masculina. También retransmitieron un partido de cada jornada de la Primera división. Pero la apuesta de las plataformas en streaming por el contenido deportivo en directo ha terminado por hundir a Gol Play, que apenas alcanzaba cuotas de pantalla 1% en las audiencias.

Hace varias temporadas que Amazon Prime le arrebató a Gol Play el fútbol de Segunda División y ahora ha sido Dazn la que se ha quedado con el partido semanal de la máxima categoría. El año pasado desapareció también uno de sus programas estrella, 'El golazo de Gol', conducido por Manolo Lama.