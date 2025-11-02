Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pablo Motos en el Hormiguero, el programa más visto de Antena 3. R. C.

La 1 acecha la supremacía de Antena 3, que lleva 15 meses de líder de audiencia

La pública se queda a ocho décimas de la primera posición con su mejor dato desde 2011 y Telecinco, fuera de juego

J. Moreno

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:10

La batalla por el liderazgo de audiencia se estrechó en octubre, pero Antena 3 sigue reinando. La cadena de Atresmedia venció con un 13,1% ... de cuota de pantalla (una décima más que en septiembre), sumando ya quince meses consecutivos como la tele más vista del país. Sin embargo, fue un duelo de gigantes televisivos en el que cada décima de 'share' se convirtió en trofeo y donde La 1 demostró que ha vuelto a ser una cadena relevante y competitiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

