«Acabaremos en el psiquiátrico»

Los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, mantienen la reflexión ácida sobre la industria audiovisual en la tercera temporada de 'Paquita Salas'

Vuelve 'Paquita Salas'. El personaje alumbrado por los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) e interpretado por Brays Efe regresa con una tercera temporada en Netflix que mantiene su ácida reflexión sobre la industria audiovisual.

- Han pasado solo seis años desde que 'La llamada' llegara al teatro y cuatro desde la primera temporada de 'Paquita Salas'. ¿Cuando echáis la vista atrás, no sentís algo de vértigo? - Javier Calvo: Me encanta que digas 'solo' porque para mí estos seis años han sido seis vidas. Creo que he perdido años de vida (ríe). - Javier Ambrossi: Claro es que, por ejemplo, en lo que se refiere a 'Paquita Salas' nunca nos hemos separado del proyecto. En el lapso de la primera a la segunda estuvimos trabajando en el paso a Netflix y hemos estado tan dentro del proyecto que es como cuando estás mucho con tu pareja y a lo mejor alguien que no le ha visto en mucho tiempo dice: «Cómo estás de cambiado», pero tú, que le has visto todo el tiempo, lo ves igual y no notas tanto la diferencia.

- Pero vosotros, ¿sí habréis notado que vuestra vida ha cambiado? - Javier Ambrossi: Sinceramente, no me doy cuenta. Siento que soy un privilegiado, que no tengo que estar poniendo copas en el bar en el que trabajaba, pero yo me noto exactamente igual. - Javier Calvo: He aprendido a relativizar lo que es el éxito porque ya hice 'Física o Química' con 15 años. Luego no me conocía nadie, estuve unos años sin trabajar y finalmente llegó 'La llamada'. Así que he entendido que estas cosas hay que tomárselas con la justa seriedad. Hay que disfrutar y surfear cada ola. - Después de lo que supuso 'OT' para vuestra popularidad, ¿fue muy difícil sentarse a escribir de nuevo? - Javier Calvo: Es que en realidad nunca paramos. Mientras estábamos en el concurso escribimos la segunda temporada y la tercera ya sí la hicimos después. Acabaremos en un psiquiátrico, pero aún no (ríe).

- La tercera temporada de 'Paquita Salas' comienza cuando ella reabre la agencia. ¿De dónde surgió la idea? - Javier Ambrossi: Pues mira a mí me impactó mucho un mensaje que recibí de un actor en Instagram que me planteaba que él era igual que Paquita Salas. Tenía como 50 años y llevaba 20 o 30 intentando salir adelante. No había hecho absolutamente nada y no conseguía tener ni un casting ni una oportunidad. Al ver la segunda temporada se había dado cuenta de que quizá la culpa la tenía él y que igual tenía que replantearse ciertas cosas, aprender, ser más flexible o darse cuenta de que aquel no era su destino. Eso era exactamente de lo que queríamos hablar en la serie. ¿Dónde está el límite entre querer algo e hipotecar tu felicidad para obtenerlo? Me rompió el corazón y pensé: «¿Y sí Paquita esta equivocada o necesita encontrar algo y abrir un poco más la mente y decir a lo mejor la culpa es mía y me tengo que poner más las pilas?». - Debe de ser bastante duro... - Javier Calvo: Una queja de los actores suele ser: «Es que siempre cogen a los mismos y por eso yo no trabajo». A lo mejor debes plantearte que tienes que coger un camino nuevo, como nosotros, que éramos actores, o tomarte un tiempo o ir a clase... El valor que tiene la reinvención y la valentía está en que para reinvertarte tienes que aceptar tus errores. - Javier Ambrossi: Y eso es súper difícil porque supone que igual te has tirado veinte o treinta años haciendo lo mismo, y reconocer que llevas estos años haciendo algo que hacías mal es muy fuerte. Y eso nos dio la chispa para decir: «Paquita tiene que darse cuenta de que lo hace mal». - Javier Calvo: Y por eso Paquita es tan admirada porque es una mujer muy valiente y que asume sus errores constantemente.