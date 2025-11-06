Tres empresas aspiran a convertir el CAC Málaga en el nuevo Mucac Mayoristas

Más de un año después del cierre del CAC Málaga, el Ayuntamiento ha conseguido poner al fin en marcha el proceso de licitación para ... reformar el inmueble y reabrirlo de nuevo como centro de arte contemporáneo, pero bajo otra denominación: Mucac Mayoristas (en referencia al origen del edificio como mercado central). Lo que parece difícil es que los planes iniciales del Área de Cultura se cumplan y se inaugure en 2026, una fecha que está en el aire ya que, además de las obras, todavía queda por concluir el concurso para la selección de la empresa que realizará la rehabilitación interior y exterior del inmueble. La última novedad ha llegado con el vencimiento del plazo de presentación de candidaturas para esta intervención el pasado 22 de octubre y la aceptación por la mesa de contratación de los tres aspirantes a la renovación del museo, cuya modificación más llamativa será la recuperación del color rojizo original que lució durante décadas como lonja de abastos en lugar del blanco roto que exhibió en su posterior etapa como CAC.

Ampliar El exterior del CAC Málaga cambiará radicalmente al recuperar su color rojizo original. Salvador Salas

En esa lista de empresas concursantes a hacerse con este contrato figuran dos firmas malagueñas, Actua Infraestructuras y CFVC, además de una UTE formada por la asturiana Sardalla Española y la cordobesa Construcciones Serrot, todos ellos con experiencia en el sector de las obras públicas. Se da la curiosa circunstancia que dos de ellas, Actua y Sardalla, se aliaron para presentarse y ganar conjuntamente otro proyecto cultural del Ayuntamiento de Málaga, la edificación del nuevo Neoalbéniz que se realiza en estos momentos por 3,8 millones de euros tras la última modificación del presupuesto, aunque para esta nueva reforma en el centro expositivo de calle Alemania han optado por hacerlo por separado.

Ninguna de las tres ofertas para la reforma del edificio se considera baja temeraria, según la valoración inicial del consistorio

La mesa de contratación ya ha remitido a la Gerencia de Urbanismo de Málaga la documentación de los tres candidatos a la reforma del antiguo CAC, por lo que está a la espera del informe de propuesta del Departamento de Arquitectura e Infraestructuras, que valorará las ofertas presentadas. Según adelanta a SUR la concejala de Cultura, Mariana Pineda, ninguno de los aspirantes ha incurrido en baja temeraria, por lo que el estudio técnico y económico de las diferentes propuestas determinará el ganador de esta licitación, una de las más esperadas en el ámbito de la cultura municipal de la capital para volver a poner en el mapa este centro de arte contemporáneo que se cerró en septiembre de 2024, después de una accidentada ruptura del Ayuntamiento con el que fue creador, director y comisario del CAC durante más de dos décadas, Fernando Francés, y su empresa concesionaria Gestión Cultural y Comunicación.

Solucionar problemas

La ganadora final de esta reforma dispondrá de un presupuesto de un millón de euros (1.059.452 €, iva incluido, según marcan las bases) para una reforma que no es integral, pero sí se propone solucionar algunos de los problemas que arrastra el edificio desde su reinauguración como espacio expositivo. Así, con un plazo de cinco meses, la constructora deberá solucionar las filtraciones de la cubierta del inmueble, solventar los problemas de saneamiento en su interior, dotar de nuevos baños a la planta baja, cambiar de ubicación la recepción para acercarla a la puerta principal y cambiar su aspecto exterior para que recupere su tono original, a solicitud de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.

Ampliar Las últimas exposiciones del antiguo CAC Málaga todavía se anuncian en la fachada del CAC. Salvador Salas

La reapertura de Mayoristas culminará la reorganización de los espacios de arte contemporáneo del Ayuntamiento de Málaga que, bajo el epígrafe de Mucac, ha unido tanto esta sede principal por reformar en calle Alemania como el antiguo Museo del Patrimonio Municipal de Paseo de Reding, que se ha rebautizado como Mucac La Coracha y que está en funcionamiento desde el pasado abril.

La inauguración del Mucac Mayoristas nunca será antes de finales del próximo año, aunque se podría retrasar

En cuanto a la puesta en funcionamiento del Mucac Mayoristas, el Ayuntamiento ya contempla que los plazos marcados hace un año son difíciles de cumplir y que el horizonte de la inauguración en 2026 se complica. Así, todavía quedan los informes técnicos, el dictamen de la mesa de contratación, los plazos de alegaciones, la proclamación de la empresa ganadora y la firma definitiva del contrato con la constructora, más el margen para el comienzo de obras. Una vez empiece la reforma y, si no hubiera retrasos, el plazo para ejecutar la rehabilitación sería de cinco meses. «Ya estamos tan justos que probablemente nos vayamos de calendario», admite la concejala de Cultura que, aunque es realista al reconocer que «los procedimientos son los que son», trabajará con la Gerencia de Urbanismo para dar «prioridad» a la reforma del antiguo CAC y que la «contratación vaya rapidísimo».

No obstante, sobre la anunciada fecha de apertura de 2026 asegura que quiere «pensar que sí» y que se cumplirán los plazo, aunque abre la puerta al retraso y asegura que, en este momento, la reinauguración nunca será antes de finales del próximo año: «Otoño metidos en invierno». «No nos vamos a engañar porque a veces hay retrasos e inconvenientes, pero somos los primeros que queremos tenerlo abierto», afirma Mariana Pineda que también alude a la «responsabilidad con el entorno» y a la «dinamización cultural» de este equipamiento que lleva más de un año cerrado. Con su reinauguración, «los vecinos verán de nuevo luz en el barrio», abrocha la responsable.

Por lo pronto, la concejala explica que ya hay presupuesto para desarrollar actividades en la plaza peatonal de la fachada del edificio mientras se realizan las obras y que se van a quitar las lonas «de la última exposición del CAC que dan una sensación de abandono que realmente no es tal» para cambiarlas por unas nuevas que taparán el edificio durante el desarrollo de la reforma que precederá a la resurrección de este espacio como Mucac Mayoristas.