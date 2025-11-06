Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Las puertas del antiguo CAC Málaga, cerradas desde septiembre de 2024 y a la espera de la reforma. Salvador Salas

Tres empresas aspiran a convertir el CAC Málaga en el nuevo Mucac Mayoristas

Tras más de un año cerrado, el Área de Cultura del Ayuntamiento asume el retraso de la licitación y ya maneja su reapertura, en el mejor de los casos, para finales de 2026

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

Más de un año después del cierre del CAC Málaga, el Ayuntamiento ha conseguido poner al fin en marcha el proceso de licitación para ... reformar el inmueble y reabrirlo de nuevo como centro de arte contemporáneo, pero bajo otra denominación: Mucac Mayoristas (en referencia al origen del edificio como mercado central). Lo que parece difícil es que los planes iniciales del Área de Cultura se cumplan y se inaugure en 2026, una fecha que está en el aire ya que, además de las obras, todavía queda por concluir el concurso para la selección de la empresa que realizará la rehabilitación interior y exterior del inmueble. La última novedad ha llegado con el vencimiento del plazo de presentación de candidaturas para esta intervención el pasado 22 de octubre y la aceptación por la mesa de contratación de los tres aspirantes a la renovación del museo, cuya modificación más llamativa será la recuperación del color rojizo original que lució durante décadas como lonja de abastos en lugar del blanco roto que exhibió en su posterior etapa como CAC.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  2. 2 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa
  3. 3 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  4. 4

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  5. 5 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  6. 6 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  7. 7 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  8. 8 El Supremo condena a prisión a un trabajador que falseó un parte médico para alargar un día su baja laboral
  9. 9 Detenidas 4 personas por disparar, atropellar y agredir brutalmente a un camionero para robarle en Almería
  10. 10 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tres empresas aspiran a convertir el CAC Málaga en el nuevo Mucac Mayoristas

Tres empresas aspiran a convertir el CAC Málaga en el nuevo Mucac Mayoristas