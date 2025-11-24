Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El antiguo CAC Málaga ya luce cartelería provisional con la nueva denominación Mucac Mayoristas. Marilú Báez

La transformación del CAC Málaga en Mucac costará menos de un millón y lo hará una constructora malagueña

La licitadora contará con un plazo de ejecución de cinco meses para solucionar los problemas del edificio y recuperar su antiguo aspecto exterior

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:57

Comenta

El horizonte de su anunciada reapertura para 2026 está cerca y el Ayuntamiento de Málaga ha acelerado definitivamente los trámites para cumplir con la fecha. ... Este lunes se ha reunido la mesa de contratación de la Gerencia de Urbanismo para designar al ganador del contrato para la transformación del CAC Málaga en Mucac Mayoristas y ya hay veredicto: la máxima puntuación ha sido para la empresa malagueña Actüa Infraestructuras. Así, la reforma interior y exterior del centro de arte contemporáneo de calle Alemania costará menos de un millón de euros y deberá estar listo en un plazo de cinco meses, a partir de la firma del contrato.

