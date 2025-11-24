La transformación del CAC Málaga en Mucac costará menos de un millón y lo hará una constructora malagueña

El horizonte de su anunciada reapertura para 2026 está cerca y el Ayuntamiento de Málaga ha acelerado definitivamente los trámites para cumplir con la fecha. ... Este lunes se ha reunido la mesa de contratación de la Gerencia de Urbanismo para designar al ganador del contrato para la transformación del CAC Málaga en Mucac Mayoristas y ya hay veredicto: la máxima puntuación ha sido para la empresa malagueña Actüa Infraestructuras. Así, la reforma interior y exterior del centro de arte contemporáneo de calle Alemania costará menos de un millón de euros y deberá estar listo en un plazo de cinco meses, a partir de la firma del contrato.

Ampliar Las obras en el museo de calle Alemania podrán empezar en próximas fechas. Marilú Báez

De los tres aspirantes de esta licitación, la propuesta presentada por Actüa ha sido la más baja 940.492 euros (iva incluido), unos 65.000 euros menos de lo que marcaba el precio de salida de la reforma, lo que a la postre le ha valido a la constructora local para que su oferta haya sido la mejor valorada por los técnicos municipales con la máxima estimación: 55 puntos. En el primer baremo técnico, la mejor posicionada resultó CFVC Construcciones con 23,30 puntos -sobre un máximo de 25- , frente a los 21,30 de la finalmente ganadora y los 17,20 alcanzados por la ute formada por Sardalla Española y Serriot.

Posteriormente, en la ampliación del plazo de garantía y la responsabilidad social corporativa, los tres candidatos empataron con 18 puntos en cada caso, por lo que lo definitivo fue la tasación económica, donde CFVC presentó el presupuesto más caro, 1.022.480 euros, y acabó siendo la peor valorada en la última fase y retrocediendo al tercer puesto con una puntuación final de 60,39. La adjudicataria del proceso consiguió finalmente 96,70 (de un máximo de 100).

Tras la propuesta de Actüa Infraestructuras como ganadora de este concurso se abre un plazo para la aceptación por parte de la constructora malagueña, tras la cual se tendrá que firmar el contrato para la reforma y comenzar la rehabilitación que tendrá una duración de cinco meses ya que no se trata de una reforma integral, sino que se pretende remediar algunos de los problemas puntuales que arrastra el edificio desde su apertura hace más dos décadas como Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Así, la constructora deberá solucionar las filtraciones de la cubierta del inmueble, solventar el saneamiento interior, dotar de nuevos baños a la planta baja para que se pueda acceder desde el restaurante cuando el resto del edificio está cerrado y cambiar de ubicación de la recepción para acercarla a la puerta principal. Además, el cambio más palpable será la alteración de su aspecto exterior al eliminar el blanco pastel de su época como CAC y recuperar el tono original rojizo que tuvo desde los años 40 cuando fue inaugurado como Mercado de Mayoristas.

También el Neoalbéniz

La empresa adjudicataria se compromete además al uso de dos vehículos eléctricos durante el desarrollo de la obra, mientras que una vez terminada la reforma se contempla un período de garantía al Ayuntamiento de 28 meses por la obra. Con este contrato, Actüa suma una nueva actuación en Málaga, después de que recientemente terminara la rehabilitación y acondicionamiento de la Capilla del Muelle Uno y que, actualmente, esté construyendo el Neoalbéniz, el nuevo cine municipal con dos nuevas salas de proyección, además de oficinas y dependencias para el Festival de Málaga. Curiosamente, la empresa malagueña está desarrollando esta infraestructura en unión temporal con Sardalla, aunque para la renovación del CAC se habían presentado por separado.

A la espera de que comience la obra, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga ha borrado las últimas huellas visibles del antiguo CAC Málaga en el edificio de calle Alemania y, desde la semana pasada, el inmueble luce su nueva imagen de marca: Mucac Mayoristas. En los nuevos paneles instalados también se informa que «estamos llegando» en referencia a que todavía faltan las obras de reforma interior y exterior del edificio, por lo que invitan a los aficionados al arte a visitar la otra sede de esta nueva institución cultural, Mucac La Coracha, que se encuentra en el antiguo Mupam (Museo del Patrimonio Municipal). Cuando se inaugure Mayoristas, el nuevo Museo Centro de Arte Contemporáneo de Málaga funcionará en ambos espacios expositivos de la capital.