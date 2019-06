Traducir es luchar contra el olvido Ben Clark participó en las jornadas en la Casa Gerald Brenan . / SUR Flashback Durante tres días, del 28 al 30 de mayo, la casa en la que viviera el amante de España y destacado miembro del Círculo de Bloomsbury se convirtió en un foco de análisis de ese emocionante viaje intelectual que traslada la literatura de una lengua a otra TXEMA MARTÍN Sábado, 1 junio 2019, 11:28

La Casa Gerald Brenan, en el proceso de una nueva época bajo la dirección del escritor Alfredo Taján, ha celebrado esta semana un encuentro nacional de traducción literaria llamada 'La traducción siempre dice sí'. Durante tres días, del 28 al 30 de mayo, la casa en la que viviera el amante de España y destacado miembro del Círculo de Bloomsbury se convirtió en un foco de análisis de ese emocionante viaje intelectual que traslada la literatura de una lengua a otra.

El sugerente título de estas jornadas alude de manera directa a 'The Lighthouse Always Says Yes' (obra escrita en 1966 por el hispanista británico que además ejerció de traductor) y encierra en realidad la tesis de todo el encuentro: destacar que la traducción siempre es posible. Sin embargo, tal y como indica el coordinador de las jornadas, el poeta y traductor Ben Clark, «eso no significa que no se pierdan inevitablemente muchas cosas o que no tenga lugar, en algunas ocasiones, un verdadero trabajo de reescritura». Esta sabia consideración quedó refrendada por los siete traductores que han acudido a este encuentro dividido en tres sesiones.

En el coloquio inaugural, denominado 'La trinchera de la traducción', con Jordi Doce, Eva Gallud y Carlos Pranger, se habló de la palabra no sólo como refugio que nos protege del horror, sino como una herramienta contra el olvido, de cómo los traductores dan voz a los escritores en un territorio en el que hasta entonces estaban en silencio. En 'El Sur traduce al Norte', dos ases de la traducción de dos generaciones diferentes como Neila García Salgado, reciente Premio Nacional de Traducción por traernos del sueco «Encontraste un alma», la antología poética de Edith Södergran, y el también escritor y especialista en literatura inglesa, irlandesa y norteamericana, Antonio Rivero Taravillo, hablaron de la importancia del contexto en la traducción, del carácter de actividad intelectual del trabajo de cualquier traductor, y de cómo traduciendo se dilata el lenguaje de uno mismo («la escritura de poesía es la heroína y la traducción es su metadona», apuntó Taravillo). Por último, en 'Traducir es tender puentes', llegó el turno de otras dos primeras figuras. Olivia de Miguel, Premio Nacional de Traducción, y Vicente Fernández, profesor de la Universidad de Málaga y que no tiene uno, sino tres galardones del mismo nivel: dos en nuestro país y otro en Grecia, donde tienen la inteligente costumbre de otorgar una distinción a la obra traducida del griego a cualquier otro idioma. En la jornada de clausura, quedó claro que, aunque la traducción también puede ser una herramienta para la invasión, tiende a crear lazos y a buscar empatía entre las personas y sus lenguas. Traducir es desmontar una estructura acorazada para volverla a montar con otras piezas, desde cero y desde dentro. Para Ben Clark, «el traductor debe reproducir el efecto que el autor o la autora quería provocar en los lectores en el original a otros lectores que no pueden leer el original. Los buenos traductores, al igual que los buenos camareros, son discretos, eficientes y detallistas. El de traductor es el segundo oficio más viejo del mundo e, igual que el primero, no va a desaparecer así como así. Sobre todo porque nuestro oficio provoca mucho placer aunque en ella hay, también, mucha explotación».

La Reina, lectora de Brenan

La actividad de la Casa Brenan no se limita a la organización de conferencias y ciclos de los que por cierto tendremos una noticia bomba muy pronto, sino que también se dedica a la edición de una 'Biblioteca Brenan' que impulsará la edición de su obra. En el centro cultural estaban muy contentos porque en la inauguración de la Feria del Libro de Madrid, la Reina Letizia adquirió precisamente el ejemplar editado en Málaga de 'Cosas de España: Ensayos, artículos y crítica literaria' de Gerald Brenan en edición de Carlos Pranger. La semana en Churriana ha sido muy real: nos traen a unos reyes de la traducción, y luego la propia Reina se compra el libro.