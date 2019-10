De la torre de la Catedral a la del puerto, el debate del urbanismo en Málaga Aranda, García Bujalance, Ruiz Padrón y Sánchez La Chica. / FÉLIX PALACIOS Los arquitectos Luis Ruiz Padrón, Susana García Bujalance y Juan Manuel Sánchez La Chica abordan en el Aula de SUR los grandes temas pendientes de la arquitectura en Málaga FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Viernes, 11 octubre 2019, 00:15

Torre sí, torre no. El gran debate del urbanismo en los últimos años en Málaga no faltó ayer en la mesa redonda 'Málaga a trazos', organizada por el Aula de Cultura de SUR en colaboración con la Obra Social 'la Caixa' con motivo de la Semana de la Arquitectura. A la cabeza de esa charla estuvieron tres especialistas con discurso y trayectoria propia, Juan Manuel Sánchez la Chica, Luis Ruiz Padrón y Susana García Bujalance, que en el coloquio con el público asistente al Museo Carmen Thyssen abordaron dos de los proyectos que más opiniones y ríos de tinta han generado en Málaga en los últimos años. Y ambos de altura ya que comparten su condición de torres. Eso sí, de muy diferente condición y uso. Por un lado, la de la Catedral de Málaga con su proyecto de terminar su inconcluso campanario que le da personalidad –ahí está el sobrenombre de 'La Manquita'– y, por otro, la Torre del Puerto que incluye un hotel y un centro de convenciones en sus 35 plantas.

La que generó opiniones más abiertas fue esta última. Así, el arquitecto Luis Ruiz Padrón mostró su rechazo y lo argumentó en base al impacto visual. Así, tiró de la historia para recordar cómo la arquitectura de Málaga se ha caracterizado desde el siglo XIX por un mayor «peso de los paisajístico frente a lo arquitectónico». «Y si pensamos que el paisaje es un valor importante de nuestra ciudad y además lo consideramos un valor económico para que tenga un atractivo turístico, pienso que esa torre portuaria contraviene esa idea», aseguró el también dibujante, que esta semana ha inaugurado una exposición con el mismo nombre que la mesa redonda de ayer, 'Málaga a trazos', en la que recoge una selección de sus dibujos de edificios que publica cada domingo en la contraportada de SUR.

El arquitecto vinculó también el proyecto con el modelo de ciudad, ya que a su juicio apostar por la Torre del Puerto situaría a Málaga en la línea de las ciudades del Golfo Pérsico. A este debate se sumó Susana García Bujalance, que observó la cuestión desde su propia especialidad, el urbanismo. Ycomo planificadora del territorio abrió la puerta a los cambios para garantizar el futuro próximo, ya que las grandes urbes están en un proceso de evolución y competencia. «Creo que Málaga esta en un punto de inflexión en el que se convierte en una ciudad global o bien lo hará otra y nosotros seremos dependientes de ellos. O lideramos o nos quedamos a la zaga y eso tenemos que pensarlo», señaló la arquitecta que consideró que no todo depende de la tradición: «Tenemos un patrimonio histórico, cultural y paisajístico, pero también tenemos un futuro, por lo que tenemos que ver el debate con una perspectiva más amplia».

El coloquio se mudó de torre cuando Juan Manuel Sánchez La Chica, arquitecto de la Catedral, fue interrogado por su opinión sobre otro de los temas candentes del urbanismo en Málaga: concluir el segundo apéndice del templo. El especialista reconoció que se trata de un tema «visceral» que crea opiniones encontradas, aunque confesó que, en este momento, «lo que me preocupa son las humedades y el proyecto definitivo» de cubierta para acabar con las humedades. No obstante, no eludió la pregunta y aseguró que «algún día la sociedad debería acabarla, pero ahora no es una prioridad». Eso sí, Sánchez La Chica sí que mostró interés por «un debate arquitectónico sobre cómo acabar la Catedral en el siglo XXI» y no tanto de si torre sí o torre no. «Decir si soy del Madrid o del Barcelona no me interesa», concluyó.