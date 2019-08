Entrevista «En mi toreo busco la sencillez» Aguado junto al cartel anunciador de la Corrida Picassiana. / Salvador Salas Pablo Aguado, torero El joven diestro sevillano debutará en Málaga el día 19 en un cartel junto a El Juli y Manzanares en la Picassiana, una cita en la que afirma: «Lo voy a poner todo en el ruedo» Domingo, 11 agosto 2019, 00:46

Pablo Aguado (Sevilla, 1991) es uno de los toreros revelación de la temporada taurina. Con apenas año y medio de alternativa y una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas –algo que no es habitual en el mundo del toro–, el joven diestro ha despertado la ilusión y el interés en el aficionado, sobre todo después del aldabonazo que supuso su salida a hombros por la Puerta del Príncipe de Sevilla durante la pasada Feria de Abril en un cartel en el que estaban Morante de la Puebla, ídolo de Sevilla, y Roca Rey, el matador de toros que más público lleva a las plazas. Un triunfo que le abrió las puertas de otras plazas, como Madrid, Valladolid, Pamplona o Huelva, donde ha dejado la impronta de su toreo clásico. El próximo 19 de agosto, día grande en Málaga, pisará por primera vez vestido de luces el ruedo de La Malagueta, para presentarse ante la afición malacitana en la Corrida Picassiana y con El Juli y José María Manzanares como compañeros de terna para estoquear un encierro con el hierro de Garcigrande.

–Para quien no le conozca, ¿quién es Pablo Aguado?

–Un hombre normal, con la única diferencia de que disfruto toreando y dedico mi vida a ello.

–¿Cómo lleva la temporada?

–Bien. Hasta el momento está siendo una temporada muy bonita, muy ilusionante y con la oportunidad de poder estar en todas las grandes ferias.

–¿Cómo definiría su actual temporada?

–La temporada soñada en cuanto a contratos, con el punto álgido del triunfo en Sevilla y con la ilusión de que queda aún mucho por venir porque aún no hemos llegado ni a la mitad de temporada y quedan muchísimas ferias en las que estoy anunciado.

–¿Qué tarde de su trayectoria marca el punto de inflexión en el que los ojos del aficionado se vuelven hacia Pablo Aguado?

–Quizás la primera tarde de Sevilla el año pasado, con la corrida de Torrestrella. Ahí fue donde salió a la luz mi toreo; gracias a esa corrida fui a la Feria de Otoño de Madrid, donde estuve bien y gracias a esa feria pude volver a Sevilla este año y salir por la Puerta del Príncipe. Hasta llegar a esa salida a hombros, ha habido algunas tardes, como estas que he recordado, muy importantes.

–Es usted el torero revelación y al que todos quieren ver, ¿cómo se lleva esa responsabilidad?

–Es una responsabilidad grande porque tienes que cumplir las expectativas del aficionado que tiene tanta ilusión puesta en mí. Pero es lo bonito y lo soñado por todo torero, que el público muestre ese cariño y esas ganas de verte.

–¿El éxito le ha cambiado?

–Lógicamente, en lo profesional te cambia el panorama. En lo personal, no; al revés, me hace ser más cauto.

–¿Cómo definiría su concepción torera?

–Una búsqueda de la sencillez. Es lo que me gusta, hacer las cosas sencillas delante del toro.

–Usted tiene una personalidad muy acusada y dicen que ha recuperado el toreo más clásico

–Bueno, que lo haya recuperado no seré yo quien lo diga, estaba ahí, no he inventado nada. Lo que sí es cierto es que es el concepto que me gusta y que me llena. Y si hay tardes donde lo saco, bienvenido sea.

–¿En el espejo de qué toreros se mira?

–Es la típica pregunta que nunca sé contestar porque diría varios y me dejaría otros fuera. Son muchos los toreros en los que me miro e incluso intento aprender de aquellos que tienen un concepto que no me gusta tanto. De todos los toreros, te gusten o no, hay algo que aprender.

–Debuta usted en Málaga, ¿cómo afronta la cita?

–Con una ilusión especial porque mi familia materna es oriunda de aquí de Málaga, por lo que tengo antecedentes malagueños. Y después, también, por la ilusión de torear el día grande de Málaga y en una corrida tan especial como la Picassiana.

–Está en un cartel de tronío con el Juli y Manzanares.

–Sí. La verdad es que es un cartel en el que tengo la suerte de compartir paseíllo con dos figurones del toreo a los que admiro desde niño y han sido mis ídolos. Es un cartel muy rematado.

–¿Por qué hay que ir el día 19 a ver a Pablo Aguado?

–Porque lo voy a poner todo en el ruedo. Luego las circunstancias mandarán, pero por mí no va a quedar.

–¿Cómo le han recibido las figuras?

–Muy bien. La verdad es que todas son muy cariñosas y todas están queriendo siempre ayudar.

–Estamos viendo una gran competencia en el escalafón con toreros emergentes y figuras que pelean por mantener su posición.

–Sí. La competencia es muy alta porque todos los toreros tienen un altísimo nivel. Todos los que están ahí es por algo y eso hace que la competencia y la rivalidad sana es muy alta porque estar al nivel de los compañeros es difícil.

–La agenda de contratos viene cargada en lo que resta de temporada, ¿alguna fecha especialmente marcada en rojo?

–Aparte de Málaga, donde la Picassiana es especial, pues me llena de ilusión torear en una plaza como la de Bilbao.

–¿Es usted el torero que Sevilla lleva esperando desde que Curro Romero se retiró?

–El tiempo lo dirá. Ser el torero de Sevilla es algo muy grande y que no se consigue por un día o por una temporada. Eso lo marca el tiempo y lo otorga Sevilla. Yo haré lo que siento delante del toro y si algún día consigo ser el torero de Sevilla, pues bien, y si no, bien también.

–¿Cómo ve el futuro de la fiesta?

–Soy optimista, creo que le queda mucho futuro. A cada plaza que voy, veo muy buen ambiente y mucho público, sobre todo, y es algo que me llena mucho, veo mucha gente joven que acude a las plazas. Ellos son el futuro de la tauromaquia.