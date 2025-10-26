Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una de las salas de la muestra, en cartel hasta el 25 de enero Francis Tsang
Arte

El Thyssen tira del hilo secreto que conecta a Pollock y Warhol

Explora el nexo entre dos creadores que desafiaron el canon artístico desde el expresionismo abstracto y la figuración pop / «Warhol fue víctima de la imagen de rubia tonta que él mismo cultivó como una máscara», asegura Guillermo Solana

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:09

Jackson Pollock (1912-1956) y Andy Warhol (1928-1987) son figuras cruciales del arte del siglo XX. Santones del expresionismo abstracto y del arte pop, ... se movieron en territorios plásticos en apariencia dispares. Nunca se conocieron, pero sus obras están unidas por sutiles hilos. De ellos tira el Museo Thyssen-Bornemisza, que hasta el 25 de enero presenta 'Warhol, Pollock y otros espacios americanos', una exposición que confronta sus universos y trae por primera vez a España una docena de obras de Pollock.

