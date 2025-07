Terelu Campos llega a Benalmádena con su debut teatral en el papel de Santa Lola

José Carlos García Benalmádena Domingo, 20 de julio 2025, 00:14 Comenta Compartir

¿Cómo será el momento de nuestra muerte? ¿Será un fundido en negro? ¿Veremos pasar nuestra vida ante nuestros ojos? ¿Qué habrá después? De preguntas como estas, tan existenciales como comunes, nace 'Santa Lola', la obra que supone el debut teatral de Terelu Campos (Málaga, 1965) y que coprotagoniza junto a su autor y director, César Lucendo (Madrid, 1979), conocido por el gran público por dar vida a Lucas en la popular serie televisiva 'Médico de familia'. Estrenada el pasado 26 de abril en el histórico Teatro Zorrilla de Valladolid y producida por Lara Dibildos, 'Santa Lola' llegará el próximo día 30, a las 21.00 horas, al espacio al aire libre del Auditorio de Benalmádena

El espectáculo aborda esas preguntas existenciales desde la perspectiva de la comedia; «una manera de banalizar el tema», cuenta a SUR su creador, César Lucendo. «Tengo miedo a la muerte, es algo que me da pavor, pienso qué va a pasar después, si se irá todo a negro, que habrá después, y 'Santa Lola' es una manera de banalizar el tema, de verlo desde el humor, y creo que se consigue; es un modo de responder a esas preguntas que nos hemos hecho todos y que unos se responden desde la religión y otros no», explica.

La obra transcurre a las puertas del cielo, en la oficina de San Pedro (César Lucendo). Allí llega Lola (Terelu Campos), que acaba de fallecer en un accidente de tráfico tras su despedida de soltera. Sí, muerta después de estar de parranda, porque la protagonista «es más Lola que santa», aunque «todo se desvelará al final de la obra», avanza Lucendo. Pero Lola no es consciente de haber fallecido y San Pedro la someterá a una serie de pruebas; un planteamiento que «da pie a situaciones divertidas» para dibujar una comedia que aborda desde el humor, «pero con respeto», esas preguntas sobre la muerte y la religión, explica el escritor, director y coprotagonista.

Risas garantizadas

El autor promete que quien vaya el día 30 al Auditorio de Benalmádena va a encontrar no sólo «90 minutos de risas garantizadas», sino también a una Terelu Campos que «no va a dejar indiferente a nadie». Sobre el trabajo que hace sobre el escenario la popular presentadora malagueña, no tiene dudas: «La misión de un actor es sobre todo comunicar, y ella lleva más de 30 años haciéndolo; es profesional, es muy seria, incluso excesivamente, es algo que le apetecía hacer y ella sabe que todo lo que haga, para bien o mal, se magnifica». El escritor, actor y director asegura que con Terelu Campos encontró «el 'feeling'» que se necesita, porque el teatro, explica, «no es como el cine, que grabadas, cortas y repites si hace falta».

César Lucendo, que ha protagonizado y ha hecho apariciones en series televisas como 'Chechu y familia', 'Canguros', 'Hermanos de leche', 'Médico de familia' 'Lalola', 'Hermanos', 'Mar de plástico' o 'Cuéntame cómo pasó', celebra haber encontrado en la escritura «la libertad creativa» y la que supone ajustar los textos a lo que buscas como director. «Cuando quieres cambiar algo en una obra escrita por un dramaturgo, tienes que pedirle permiso y normalmente son reacios, por lo que escribir me da esa libertad», razona. 'Santa Lola' es su segundo trabajo como escritor, y —avanza— ya tiene hechos dos más.

Una labor que en casos como el de este texto le permite abordar sus propios miedos, incluso de un modo ciertamente terapéutico. Y como seguro que no son sólo sus miedos y que la terapia del humor y el teatro no sólo es buena para él, Lucendo no duda en invitar a los malagueños a ver 'San Lola': «Queremos que vengan al teatro a disfrutar, a pensar, a pasar un rato divertido y darle al público lo que quiere, que es entretenerse». La cita es el 30 de julio, a las 21 horas, en el Auditorio de Benalmádena y las entradas pueden adquirirse con descuentos vía online (22 y 16,50 euros para residentes, gastos de gestión incluidos) o en taquilla (25 euros).

Temas

Benalmádena