LA TENTACIÓN DE EVA

Será raro no trasnochar los domingos como anoche con la compañía de Eva González una vez se sustancie su cambio no ya de acento, sino de canal: ya saben, de TVE a Antena 3. Lo anunció hace días donde Pablo Motos, aunque con la exclusiva echada por tierra horas antes. Eso sí, todavía la veremos en la recta final del 'MasterChef Celebrity' de este año, ese que con los parraques de Carmen Lomana y con los vahídos de Paz Vega ha plantado cara a los triunfantes habitantes de 'Gran Hermano VIP', con su Koala y con su Garó sonámbulo entre otros bienes muebles e inmuebles. Es verdad que el papel de González en 'MasterChef' era un pelín secundario o lateral. Pero, como se notará en la versión infantil navideña, la última que presentará, su ternura y calidez serán bazas a favor de su nuevo rol como nueva maestra de ceremonias en el formato musical que Atresmedia ha robado a Mediaset. Robo que es causa este año de la inacabables noches con las que el 'prime time' de España se define: trufado de las guerrillas caseras de Guadalix, sus famosetes e Isabelita.

En la televisión tradicional, no la isabelina sino la de los noventa y primeros dos mil, no todos los vaivenes de presentadores estrella se saldaban con éxitos seguros. Recordemos, ejem, los sonados batacazos que sufrieron Rosa María Mateo, Emilio Aragón o María Teresa Campos al cambiarse de canal. Esos viajes hacia Antena 3 los cargó el diablo durante mucho tiempo. Pero en la era del formato, donde los espacios funcionan como franquicias internacionales, quizá lo de Eva y 'La Voz' sea un feliz renacer para ella y el programa. Dicen que vendrá con el nuevo año, supongo que los viernes por la noche cuando acabe 'Tu cara me suena'. Dicen que estará Paulina Rubio como 'coach', esperemos que sin gafas de sol esta vez. Y dicen que habrá una versión 'senior para maduretes: ahí también tendrá Eva la oportunidad de reencontrarse con el público mayor de 'Se llama copla', ese 'talent-folk' que la hizo popular y del que ahora María del Monte realiza secuela ahíta de expresionismo sureño. Veremos.