Temporánea, la tienda de souvenir que esconde una sala de exposiciones

La tienda de souvenirs Temporánea esconde una sala de arte donde alberga 'El deseo del otro', una exposición muy singular. La muestra, que coincide con ... el segundo aniversario de esta tienda malagueña con alma artística, reúne una selección de cuadros firmados por Harriet Raab, Tali Randall, Heather Chontos, entre otros, unidos bajo la mirada de la coleccionista Ester Ramos y del comisario y gestor cultural Sergio Croma. La nueva Temporánea, en la calle Salinas, 6, se reafirma como espacio cultural donde el arte y la vida cotidiana se entrelazan y tienen su momento de intimidad a pocos metros de Larios.

«Esta exposición narra una colección que nació sin intención de serlo», escribe Croma en el texto que acompaña la exposición. «Un gesto, una adquisición aislada, un hallazgo... y luego otro. Así, sin saberlo, alguien se convirtió en coleccionista. Pero, ¿qué nos impulsa a reunir, a buscar, a coleccionar?», justo con esas palabras continúa el escrito, el cuál explica su propósito y voluntad para su trabajo. Ha querido explorar no tanto el objeto artístico en sí, sino lo que despierta: la chispa del deseo, de querer y desear arte. La exposición se quedará en Temporánea hasta el siete de julio para el disfrute de los malagueños.

Cada obra va precedida por una palabra o título simbólico que refleja la voluntad de compra de la coleccionista y que representa el momento vital en el que se encontraba. 'Regalo' es la primera obra de la colección. Su nombre viene debido a que no fue comprada, sino regalada. Ese gesto desinteresado fue el detonante de todo lo que vendría después. Un comienzo simbólico, donde la belleza no fue buscada, sino encontrada. 'Locura' sí que fue la primera adquisición real de Ester. El nombre cobra sentido cuando Sergio explica que la compra fue marcada por un impulso. Un arrebato emocional que inauguró oficialmente su camino como coleccionista. Desde entonces, el arte se convirtió en un espejo de su estado interior.

La colección se vuelve más intensa con 'Expiación', una pieza donde la coleccionista sentía al ver una culpa redimida. Ester la encontró en un momento de introspección personal, y la obra funcionó como un momento de reconciliación, de limpieza emocional. Una muestra de cómo el arte también puede curar. Al igual que transportarnos al pasado. En la obra 'Melancolía', el personaje protagonista, Emma, atrapó su mirada en un momento en que la melancolía dominaba sus días. Ese rostro, esa mirada, conectaron con algo que latía dentro de ella. A veces, el arte nos encuentra cuando más lo necesitamos.

El arte también se trata de compartir momentos y conocer a personas. 'Vínculo' va más allá de lo artístico, esta obra representa una amistad. La artista, una pintora mayor, conquistó a Esther con su cercanía. La pieza quedó marcada no solo por su forma, sino por el lazo que se tejió entre ambas. La única pieza que no es un cuadro: 'Antonio Pío', un busto que homenajea a una escultura emblemática de Málaga y que, además, inspira el propio logotipo de Temporánea. Un símbolo del arraigo, del patrimonio y de cómo el arte también es identidad compartida. La última obra adquirida 'Resiliencia' y también la que mejor representa su presente, refleja un momento de aceptación y humor. «Ya no vivo todo con tanta tensión», afirma Esther. La obra, que retrata a un Picasso fantasmagórico y divertido, tiene una pátina que la atrajo de inmediato. «Es, sin duda, la más juguetona de todas, y quizás por eso la más reveladora».

«Ha sido un lujo trabajar con Esther», comenta Sergio Croma. «Es una persona inteligente, interesante y profundamente conectada con lo que hace», concluye. Ester y Sergio han trabajado mano a mano. Las reuniones, entre clientes, risas y anécdotas, han tejido una complicidad y un vínculo muy especial que se refleja en su trabajo.