Lucía Lacarra y Antonio Banderas en la rueda de prensa del Teatro del Soho Marina M. Luna

El Teatro del Soho apuesta fuerte por la danza con el festival internacional TipToe

La nueva temporada visibiliza al talento local con la cuarta edición de Autóctonxs y crea oportunidades para los jóvenes malagueños

Fernando Alonso

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:37

Cuando nadie lo esperaba, Antonio Banderas ha aparecido por sorpresa en la rueda de prensa convocada por el Teatro del Soho Caixabank para presentar su ... nueva temporada de cara al año 2026. El actor malagueño hacía valer su aparición para reafirmar que la apuesta del teatro de este año es la danza con TipToe. Este festival de danza internacional será dirigido por la prestigiosa bailarina Lucía Lacarra, que tiene como principal objetivo fusionar la danza internacional con la cultura malagueña.

