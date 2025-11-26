El Teatro del Soho apuesta fuerte por la danza con el festival internacional TipToe

Cuando nadie lo esperaba, Antonio Banderas ha aparecido por sorpresa en la rueda de prensa convocada por el Teatro del Soho Caixabank para presentar su ... nueva temporada de cara al año 2026. El actor malagueño hacía valer su aparición para reafirmar que la apuesta del teatro de este año es la danza con TipToe. Este festival de danza internacional será dirigido por la prestigiosa bailarina Lucía Lacarra, que tiene como principal objetivo fusionar la danza internacional con la cultura malagueña.

TipToe traerá a Málaga algunas de las compañías de danza más reputadas del mundo como Malandain Ballet Biarritz, que presenta su espectáculo 'Les Saisons'. Esta obra coreografiada por Thierry Malandain será una de los últimos trabajos del coreógrafo francés, del que Lucía Lacarra ha podido confirmar que se jubilará el año que viene. Otra de las grandes compañías que acudirán a este festival es Bavarian Junior Ballet. El anuncio de Bavarian Junior Ballet ha llegado de la mano de una gran noticia para el talento local. La compañía germana realizará audiciones en la ciudad de Málaga y ofertará dos contratos a jóvenes bailarines para que tengan la oportunidad de formarse y, al mismo tiempo, recorrer los escenarios europeos con su danza.

Esa no será la única iniciativa para fomentar el talento de la danza local, sino que Banderas y Lacarra han anunciado que el día 12 de diciembre al mediodía todos los que quieran podrán acercarse a una barra al aire libre en el centro de Málaga. Esta barra será previamente mandada a todas las escuelas de baile, y todo el que quiera podrá acceder a ella y aprenderla para ponerla en práctica el día 12 junto a bailarines profesionales del teatro del Soho.

Festival Autóctonxs

Otra de las grandes apuestas del teatro será el festival Autóctonxs by San Miguel, dirigido por la artista malagueña Alessandra García. En su cuarta edición se compondrá de obras como 'AYOUB' de la argentina Marina Otero, que García destacó como una obra «impactante» y «performática». Dentro de este festival la obra que ha creado más división entre los dirigentes del teatro fue 'Ejercicios militares para confundir éxtasis con agonía'. La directora del teatro, Aurora Rosales, tuvo muchas dudas con esta obra al ser tremendamente explícita en los desnudos, pero Antonio dio su visto bueno con una sola frase, «sin censura». Alessandra ha resaltado que este festival es una gran oportunidad para mostrar el talento local y que puede servir como trampolín artístico para muchos intérpretes.

En cuanto a teatro de producción propia, la directora del centro ha explicado por qué está temporada se apostará por la reposición, siguiendo una estrategia distinta a la de anteriores temporadas. Esto obedece, según la directora, a necesidades del propio público. «Había mucha gente que no conseguía entrada para las obras, o que cuando se enteraba, ya no había más fechas», afirmó Rosales. En este caso la reposición de la temporada será la obra 'Godspell', dirigida por el propio Antonio Banderas. Una obra que requiere de mucho esfuerzo para el teatro, y que encuentra en la reposición su mejor herramienta para llegar a un número mayor de personas. Algo que también pretenden conseguir con el lanzamiento de una nueva 'app' del teatro, donde se podrán ver contenidos exclusivos y adquirir las entradas con mayor facilidad.

Entre las obras de exhibición también se encuentran novedades. Clásicos del teatro como 'Tootsie' o 'Los dos hidalgos de Verona', escrita por Shakespeare, se presentarán en el Soho. Otra de las destacadas de la temporada será 'Los yugoslavos', escrita y dirigida por el dramaturgo Juan Mayorga y protagonizada por Javier Gutiérrez.

Durante la rueda de prensa se ha anunciado también la cancelación del espectáculo de la cantante y actriz americana Audra McDonald, que se unirá al elenco de una producción de HBO. Tras el anuncio se ha confirmado que su sustituta en el Soho no será una artista cualquiera. El ícono de Broadway Patti LuPone se subirá al escenario del teatro malagueño en su lugar. El Teatro del Soho mantiene la apuesta de darle la oportunidad a los jóvenes de la ciudad de poder disfrutar de las grandes estrellas del teatro musical y acercar así la cultura al público.