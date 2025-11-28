Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Parte de atrás del Teatro Cervantes.

El Teatro Cervantes pone en marcha su ampliación con dos nuevas salas de ensayo

El Ayuntamiento saca a concurso las obras para crear estos espacios en la nave contigua que ahora servía de almacén

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:39

Comenta

El Teatro Cervantes crecerá con dos nuevas salas de ensayo y un renovado almacén. El proyecto de ampliación, que lleva varios años sobre la mesa, ... encara una fase decisiva al sacar el Ayuntamiento a licitación las obras para la construcción del nuevo equipamiento cultural en la nave anexa al teatro, en calle Frailes 7, un local que hasta ahora servía para guardar escenografía y materiales escénicos. La inversión asciende a 824.652,07 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de nueve meses.

