El Teatro Cervantes pone en marcha su ampliación con dos nuevas salas de ensayo

El Teatro Cervantes crecerá con dos nuevas salas de ensayo y un renovado almacén. El proyecto de ampliación, que lleva varios años sobre la mesa, ... encara una fase decisiva al sacar el Ayuntamiento a licitación las obras para la construcción del nuevo equipamiento cultural en la nave anexa al teatro, en calle Frailes 7, un local que hasta ahora servía para guardar escenografía y materiales escénicos. La inversión asciende a 824.652,07 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de nueve meses.

La intervención contempla la demolición de la nave, que ya cuenta con la autorización de Junta de Andalucía, para levantar en su lugar un edificio de dos alturas. La planta baja se destinará, como hasta ahora, a almacén; mientras que en la planta alta se hará dos salas de ensayo, una con 95,60 m2 y otra con 51,35 m2.

La ampliación permitirá reforzar la línea de producción propia del escenario municipal

Para el almacén, se proyecta una puerta con doble hoja para facilitar la entrada de material de gran tamaño, tramoyas y otros enseres. La primera planta se conectará con la zona de oficinas y camerinos existentes. Además, tendrá un acceso propio desde calle Frailes mediante una escalera.

La ampliación suple la carencia de espacios que ahora tiene el Cervantes y permitirá reforzar la línea de producción propia del escenario municipal. De hecho, para llenar ese vacío, el Cervantes habilitó hace unos años una sala de ensayo en la calle Bodegueros, donde ahora se montan las propuestas de Factoría Echegaray y las óperas coproducidas por el teatro malagueño.

El concurso llega tres años después de que el proyecto se diera a conocer. Ya en abril de 2022, Urbanismo aprobó la construcción del edificio, aunque en ese momento estaba aún pendiente de la realización de un estudio arqueológico en una zona sensible a conservar restos. El diseño ha sufrido cambio desde entonces (de tres alturas se ha pasado a dos) y el presupuesto se ha encarecido en 75.000 euros, pero ya está más cerca de su realización. Las empresas interesadas en la ejecución de esta obra disponen de 26 días naturales para presentar sus ofertas.