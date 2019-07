El teatro andaluz construye su propio escenario en Málaga Escena de 'Bernarda Alba' en versión musical, una obra de Entresueños que estará en el FAT. / Ramón Martín Nace el FAT, un festival de artes escénicas al margen de lo público que ocupará durante un mes el Colegio de Prácticas Nº1 REGINA SOTORRÍO Miércoles, 31 julio 2019, 18:14

«No somos ningunos antisistemas». Que vaya por delante. Simplemente –insisten– quieren que ese sistema funcione, que deje de ser «endogámico» y dé espacio a todos. Mientras eso sucede, ellos se crean su propio circuito. Nace el FAT, Festival Andaluz de Teatro, un certamen de artes escénicas al margen de las instituciones que promete «visibilidad» para quienes no entran en los cauces oficiales. El objetivo es construir una ruta de teatro que abarque toda Andalucía, con una primera parada en Málaga. El FAT se estrena en el claustro del Colegio de Prácticas Nº1 (en la plaza de la Constitución) con un total de 21 obras diferentes entre el 5 de septiembre y el 6 de octubre.

«Lo hacemos sin ninguna ayuda pública, ni un céntimo de euro, solo desde el trabajo de compañías de teatro profesionales y amateur», apostilla Jesús García Amezcua, director del Festival Andaluz de Teatro (FAT). Tras una convocatoria abierta en la que recibieron 200 propuestas, seleccionaron una veintena para componer el primer cartel del certamen.Es un escaparate abierto durante todo el año.En cualquier momento se pueden incorporar nuevos grupos de teatro a la lista para optar a los diferentes escenarios que se vayan sumando a la propuesta.

Colaboración

De momento, cuentan con el Colegio de Prácticas Nº1 en septiembre, mayo y junio. «Deseamos y esperamos que otros recintos tanto públicos como privados se unan a la iniciativa y participen más adelante», apunta García Amezcua, actor, director, escritor y fundador de la plataforma cultural Entresueños.

Las compañías, en su mayoría andaluzas (aunque también hay 'invitadas' de otras comunidades), se llevarán un porcentaje de las entradas. El resto irá a sufragar los gastos de organización del festival. Los precios oscilarán entre los 10 y 15 euros (en función de la obra), y se lanzará un abono de 150 euros para quien quiera asistir a todas las funciones. Los colectivos de asociaciones culturales, sociales o colegios profesionales, además de jubilados y grupos de teatro, tendrán un descuento del 10%.

Aunque solo tres personas financian el festival de su bolsillo, alrededor de 30 aportan su «granito de arena» para sacar adelante este proyecto, que aspira a ser un impulso de las artes escénicas andaluzas. «Lo único que persigue el festival es que las compañías que participen tengan un circuito de trabajo, que puedan subsistir», señala el director del FAT.

Porque, después de Málaga, el FAT saltará a otros municipios. La organización cierra en estos momentos fechas y lugares en el resto de provincias andaluzas con la idea de que la ruta de teatro se mantenga activa durante todo el año.

El cartel

En la agenda, comedias, tragedias griegas, clásicos universales desde Shakespeare a Lorca, obras contemporáneas, monólogos y musicales. El FAT presenta tres producciones propias: 'Lady Macbeth', adaptación de la tragedia de Shakespeare; 'La Mandrágora', comedia de Maquiavelo; y 'Las Justas', versión en clave femenina del texto de Albert Camus. Porque la mujer es, sin habérselo propuesto, la gran protagonista del cartel: desde la cantante de opereta 'Molly Bloom' (ToBeFree Producciones) que inaugura el festival con su monólogo hasta la 'Yerma' de Lorca versionada por Entresueños que lo cierra.

Entre una y otra, un canto a la liberación de la mujer en 'La Measalves' (Producciones Teatrales Rosa Castro), una mirada a la griega clásica con 'Bacantes' (Alezeia Teatro), la historia de la rebelde María Pacheco (La Función), un monólogo en femenino con textos de García Márquez en 'Tusitala-Ordalía' (Dionisio Theatre) y el renacer de las mujeres silenciadas por grandes escritores en 'Las casas' (Pangea). El musical estará representado por la versión de 'Bernarda Alba' de Lorca que firma Entresueños y por el musical políticamente incorrecto de Norberto Rizzo 'El tiempo no tiene nada que ver'.

Hay más. Completan el festival la obra infantil 'Tusitala, el arte del buen decir' (Tusitala Producciones), la reflexión sobre la inmigración de 'Migrantes' (La Caja de Grillos Producciones), el 'Tartufo' de Moliere (La Función), 'Un espíritu burlón' (El Lugá). 'A love story' (Arlequin's), el monólogo cómico 'Me río por no llorá' (Ana Marrufa), el viaje cinéfilo de 'Cinerama' (Catarsis), 'Caja de muñecas' (Yolanda Altabert) y 'Me relato y me fugo' (Entresueños). Un mes para descubrir la producción andaluza real más allá de la programación de los grandes teatros.