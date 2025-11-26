El «talento» de Javier Calleja recibe el Premio Andalucía de la Cultura

El artista Javier Calleja recibió este martes el Premio Andalucía de la Cultura como referente del arte pop contemporáneo y uno de los artistas nacionales ... más reconocidos a nivel internacional. El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, entregó el galardón en la modalidad de artes visuales al creador malagueño que, junto al resto de galardonados, representa la «fuente inagotable de arte y talento» de Andalucía en la sociedad actual. Razón por la cual se han creado estas distinciones con forma de luna que celebraron su primera edición en el Teatro Central de Sevilla.

En el acto también fue premiada la cantaora jerezana María Terremoto, que fue la encargada además de ponerle el colofón al acto al cantar una emocionante versión flamenca del himno de Andalucía. La violinista y compositora granadina María Dueñas, en música, y el bailarín y coreógrafo vilcheño Mario Bermúdez, en teatro y artes escénicas, también recibieron sus respectivos galardones, mientras que la actriz y directora sevillana Paz Vega, en el área de cine y artes visuales; el escritor David Uclés, en letras, y el diseñador Palomo Spain, en moda, estuvieron ausentes, pero enviaron vídeos de agradecimiento.

También fue muy celebrado el otro galardón malagueño, en la modalidad de arte sacro, que reconoció el patrimonio que atesora la Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo, María Santísima de la Trinidad Coronada y del Glorioso Apóstol Santiago, cuyo hermano mayor, Mario Ortega, recogió el galardón. Asimismo, se otorgó distinciones a la revista 'Periférica Internacional', en reconocimiento a la investigación cultural, y la Fundación Alalá, Arte y cultura por la integración, en patrocinio, mecenazgo y promoción cultural.

La unión de la cultura

Durante la clausura de la I edición de los Premios Andalucía de la Cultura celebrada el martes noche en el Teatro Central de Sevilla, en la que se reconoció a aquellas personas o entidades que han contribuido de manera destacada al desarrollo de la Cultura en Andalucía durante 2024, el presidente de la Junta, Juanma Moreno explicó que estos nuevos galardones «nacen del entusiasmo y de la admiración de todos ante el colosal trabajo que vemos en cada disciplina«, al tiempo que aseguró que »no hay palabra que nos una más que 'cultura', porque es la base de la propia sociedad, pero también es nuestra inspiración, ya que pensar en andaluz es pensar desde la cultura«.

El presidente subrayó la capacidad que exhibe Andalucía para generar talento en todos los ámbitos culturales: «Hoy os celebramos a todos. A los miles de hombres y mujeres que hacen de Andalucía una potencia creadora». «La cultura es creación individual, pero también colectiva», manifestó, para subrayar que «es de quien la hace, pero también de quien la mira, la escucha, la siente y la comparte». «Lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser está escrito en ella», afirmó, para incidir en que «no hay nada más justo y oportuno que poner el foco en eso que nos hace ser lo que somos. Y en lo que nos une como pocas cosas lo hacen».

Por su parte, también se entregaron los premios Andalucía de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico que recayeron, en la modalidad de bienes muebles, en María Soledad Gil de los Reyes, quien ha liderado el proceso de evacuación, custodia y restauración de la colección del Museo Arqueológico de Sevilla para la rehabilitación integral de su sede; y en el Museo del Realismo Español Contemporáneo, en la modalidad de bienes inmuebles, por la rehabilitación del hospital de Santa María Magdalena de Almería.

El acto, que fue presentado por Mabel Mata y Julio Muñoz, contó con la participación de Laura Gallego quien hizo un homenaje al centenario de Juanita Reina, cantando dos de sus temas emblemáticos, 'Sin embargo te quiero' y 'Capote de grana y oro', mientras que Daadhoud Salim Trio realizó una fascinante versión jazz de la 'Carmen' de Bizet.