Javier Calleja, Juanma Moreno, Patricia del Pozo y Orson Salazar (hijo de Paz Vega), en el acto. SUR

El «talento» de Javier Calleja recibe el Premio Andalucía de la Cultura

La Cofradía del Cautivo recibe la distinción en la modalidad de arte sacro, en una gala que se celebrada en el Teatro Central de Sevilla

SUR

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:03

Comenta

El artista Javier Calleja recibió este martes el Premio Andalucía de la Cultura como referente del arte pop contemporáneo y uno de los artistas nacionales ... más reconocidos a nivel internacional. El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, entregó el galardón en la modalidad de artes visuales al creador malagueño que, junto al resto de galardonados, representa la «fuente inagotable de arte y talento» de Andalucía en la sociedad actual. Razón por la cual se han creado estas distinciones con forma de luna que celebraron su primera edición en el Teatro Central de Sevilla.

