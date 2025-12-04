Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El comisario señala el sello lacrado de la familia real británica en el reverso del óleo de Felipe II. Marilú Báez

Tabacalera exhibe el retrato de Felipe II que esconde el secreto de su matrimonio con María de Tudor

El Museo Ruso se transforma en un pequeño Escorial con obras maestras de la pintura española y flamenca del coleccionista Alejandro Sanz Peinado

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:56

Comenta

«Las pinturas hablan del arte, pero en el dorso es donde encontramos su historia». Con esta frase, el coleccionista y crítico Alejandro Sanz Peinado ... avanzaba este jueves que la pequeña obra maestra que teníamos delante guardaba un secreto en el dorso. Se trata de un retrato temprano de Felipe II, una imagen tipo busto con la firma de la escuela flamenca a partir de una obra de cuerpo entero de Tiziano que se convirtió en la primera 'foto' oficial del entonces príncipe con unos 25 años. Pese a ser una réplica de aquella, estamos ante una imagen detallista en el vestuario que incluye el Toisón de Oro, la máxima distinción de la corona española -hace unos días se le impuso a la reina Sofía-. Además, esta pieza tuvo un destino claro, la monarquía inglesa, que es lo que se descubre en el reverso del óleo, y probablemente se usó para que la británica María Tudor conociera a su pretendiente español. Una suerte de 'Tinder' del siglo XVI que acabó en 'match' ya que ambos se casaron en 1554, unos cuatro años después de la datación de esta obra alcahueta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  2. 2 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  3. 3 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  4. 4 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  5. 5 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  6. 6 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  7. 7

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  8. 8 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  9. 9 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  10. 10 La nueva variante de la gripe es más contagiosa y resistente a las vacunas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tabacalera exhibe el retrato de Felipe II que esconde el secreto de su matrimonio con María de Tudor

Tabacalera exhibe el retrato de Felipe II que esconde el secreto de su matrimonio con María de Tudor