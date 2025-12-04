Tabacalera exhibe el retrato de Felipe II que esconde el secreto de su matrimonio con María de Tudor

«Las pinturas hablan del arte, pero en el dorso es donde encontramos su historia». Con esta frase, el coleccionista y crítico Alejandro Sanz Peinado ... avanzaba este jueves que la pequeña obra maestra que teníamos delante guardaba un secreto en el dorso. Se trata de un retrato temprano de Felipe II, una imagen tipo busto con la firma de la escuela flamenca a partir de una obra de cuerpo entero de Tiziano que se convirtió en la primera 'foto' oficial del entonces príncipe con unos 25 años. Pese a ser una réplica de aquella, estamos ante una imagen detallista en el vestuario que incluye el Toisón de Oro, la máxima distinción de la corona española -hace unos días se le impuso a la reina Sofía-. Además, esta pieza tuvo un destino claro, la monarquía inglesa, que es lo que se descubre en el reverso del óleo, y probablemente se usó para que la británica María Tudor conociera a su pretendiente español. Una suerte de 'Tinder' del siglo XVI que acabó en 'match' ya que ambos se casaron en 1554, unos cuatro años después de la datación de esta obra alcahueta.

Ampliar La obra del joven Felipe II que esconde su historia en la parte de atrás del pequeño óleo sobre tabla. Marilú Báez

«Con este retrato se quería difundir esa imagen de Felipe II como príncipe del Renacimiento, como el gran rey que va a gobernar Europa, por lo que se empezaron a hacer réplicas como ésta», ha explicado Ángel Rodríguez Rebollo, comisario de la exposición 'El Arte de la Pintura. Confluencias en tiempo de los Austrias en la colección de Alejandro Sanz Peinado', que se ha presentado este jueves en el Museo Ruso que ahora comparte su espacio con el nuevo MEET (Málaga Espacio Expositivo Tabacalera), al que pertenece esta exposición. De hecho, esta muestra se apodera de las salas centrales y más amplias de este gran centro cultural, que se convierte hasta septiembre de 2026 en un pequeño Monasterio del Escorial o museo europeo de pintura renacentista y barroca.

Entre las 80 obras de las escuelas española, flamenca e italiana destacan los retratos reales de los Austrias, desde Carlos I a su tataranieto Carlos II. Y entre ellos algunos con historia escondida en el reverso como el pequeño óleo de Felipe II, que el coleccionista y propietario ha autorizado a descolgarlo y darle la vuelta durante la presentación de la exposición para mostrar esa historia oculta que cuenta en su parte trasera. Por un lado, se puede leer la inscripción «Luca de Holanda» y, por otro, un sello lacrado en rojo de la familia real británica que indica que la pieza perteneció a la casa de su majestad y «seguramente María Turdor la vio para ver la cara de la persona con la que se iba a casar», ha señalado el comisario sobre esta obra que fue el preludio de un matrimonio que tuvo más de acuerdo político que de amor. Y que acabó sin descendencia.

Ampliar Carlos II se muestra en esta pieza ya maduro y sin armadura, lo que es singular entre sus retratos. Marilú Báez

Sanz Peinado guarda su colección de joyas de la pintura española, flamenca e italiana en un museo/búnker de la sierra de Madrid

La del rey Felipe no es el único cuadro con historia de la exposición, ya que el de su padre Carlos V, un gran óleo sobre lienzo con la firma de la Escuela Flamenca del siglo XVI, no muestra al monarca con armadura militar como se le reproducía en España, sino con un vestuario singular como gran maestre de la orden del Toisón de Oro, que se muestra en todo su esplendor con el vellocino de oro colgado de una gruesa cadena de eslabones y pedernales. «Fíjense como el marco de la obra reproduce precisamente las formas de los eslabones de la condecoración», ha llamado la atención el coleccionista Sanz Peinado , que ha contado que esta valiosísima colección la tiene en un museo/bunker que construyó en su casa de la Sierra de Madrid sobre la huella de un antiguo frontón que existió en su propiedad.

Velázquez y su Taller

Los reyes españoles, con sus imperios expandidos en Holanda e Italia, además del territorio nacional, sirven de hilo conductor de la exposición que atesora obras europeas de la época de los Austrias y del Siglo de Oro español, con nombres imprescindibles como Zurbarán, Diego Velázquez, José de Ribera, Anton van Dyck, Coello, El Divino Morales -también con obra muy representativa en el Museo de Málaga-, Villem van Herp, David Teniers y Pedro Pablo Rubens, al que se le ha dedicado una pequeña sala a modo de «capilla», como la ha bautizado el comisario. En la exposición no falta tampoco un retrato de Felipe IV con el sello del Taller de Velázquez, así como un óleo de su sucesor, el último de la Dinastía Austria, Carlos II, cuyo rostro y labios rojos no pueden disimular la hemofilia y la endogamia. El cuadro de Juan Carreño fue realizado en el último año de vida del monarca, 1685, y el maestro atrapa la decadencia definitiva de los Habsburgo pese a que no falta, por supuesto, el preciado Toisón de Oro con el que también se retratan sus antepasados.

Ampliar Retrato de Carlos II, el último de la Dinastía de los Austria, en el que se observa la decadencia del linaje. Marilú Báez

Zurbarán, Diego Velázquez, José de Ribera, Van Dyck, Coello, El Divino Morales, Van Herp, David Teniers y Rubens están presentes en la exposición del MEET

«Es una obra magistral del rey, que era un enfermo, pero no era tonto ni un idiota, como muestra esta imagen que le saca las entrañas el fin de fiesta de los Austrias, una época amarga de aquella España», ha sentenciado el coleccionista Alejandro Sanz Peinado, inquieto y polifacético amante del arte que, de joven, fue alcalde de su pueblo La Cabera y ocupó diversos cargos directivos en la Comunidad de Madrid -en deportes, justicia o asuntos sociales, aunque curiosamente no en cultura-, hasta que hace dos década regresó a la empresa privada. Como coleccionista ha revelado hoy que, además de estas obras del renacimiento y el barroco, también colecciona arte contemporáneo, aunque tiene apenas medio centenar porque es muy exquisito con los creadores actuales. «La pintura tiene que pasar la prueba del fuego del tiempo. Estoy esperando a ver si mi colección contemporánea se sostiene en pie dentro de 50 años», ha remachado.

Ampliar Mariana Pineda, Paco de la Torre, Alejandro Sanz Peinado y Ángel Rodríguez Rebollo, en la presentación en el MEET. Marilú Báez

Según Sanz Peinado, comenzó su colección por la pintura holandesa del siglo XVII. Concretamente, por un delicado retrato, 'Dama con guantes' (c.1645-1650), óleo sobre tabla de Jakob van Loo, en el que coincidieron varias motivaciones: le gustaba, era de una escuela que es «una de las lagunas del Prado» y además era «barato». No obstante, ni esta obra ni el resto de las que exhibe en Málaga tienen pinta de saldo. Como el óleo sobre tabla que se muestra por primera vez después de ser rehabilitado, 'San Miguel venciendo al diablo', una obra gótica en transición hacia el renacimiento atribuida por la firma a Pedro Delgado y fechada en principio en 1510. La obra salió a subasta en 2022 por 355.000 euros, un precio elevado tras ser declarada BIC para impedir su exportación fuera de España, pero el coleccionista no dejó pasar la oportunidad.

Ampliar 'San Miguel venciendo al diablo', con el detalle en el círculo de la firma, en la que ya no se lee Pedro Delgado. Marilú Báez

«Pero cuando fue limpiada para esta exposición y se eliminaron los repintes se vio que ya no se lee Pedro Delgado, aunque tampoco se identifica el autor«, ha descubierto el coleccionista sobre esta excepcional y única obra que, tras este hallazgo, ha retrasado su origen para situarlo »en torno a 1430 y atribuirse a la escuela flamenca». De esta forma, la tabla no solo atrasa un siglo el reloj, sino que su literatura vuelve a partir de cero: «Grandes autores habían escrito sobre ella, pero ahora todo está en revisión». Y es que, a veces, las historias de los cuadros no solo se esconden en el reverso de los lienzos, sino que también están ocultas delante de los ojos.