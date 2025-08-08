Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La artista posa en su flamante estudio taller de la calle Paco Miranda. Ñito Salas
Svetlana Kalachnik: «Quiero que mi taller tenga magia, que sea un sitio con mucho encanto, arte, tranquilidad y buen ambiente»

Pintora, grabadora y propietaria de SK Art Talleres

Chus Heredia

Chus Heredia

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:22

Su mirada artística rezuma originalidad e identidad. Sus maneras son determinadas y, a la vez, sensibles. Svetlana Kalachnik acaba de trasladar su estudio de pintura ... y grabado al barrio de la Victoria. Y ha otorgado alma a un espacio del que pocos hubieran imaginado tal metamorfosis. El local desprende una personalidad apabullante y en él seguirá habiendo clases y mucha creación. Del mismo modo, pretende que sea el origen de un movimiento asociativo en torno al grabado. Y que SK ART Talleres arraigue en la zona y sirva, de algún modo, para hacer barrio. Abre las puertas a SUR en este lugar que huele a nuevo y ante las atentas miradas de Manu y Manuela, marido e hija respectivamente.

