La suerte de esta exposición está echada

«Es el hombre de las convicciones sólidas. Conocedor exacto del bien y el mal. Es el hierofante, la roca, el sumo sacerdote del orden. El guardián ante el portón de las buenas costumbres. Todo en él es comunión con esos buenos hábitos, no importa cuántos sacrificios, humanos o inhumanos, haya costado llegar hasta este altar...». Las palabras de Antonio Soler van esbozando el retrato de ese señor de abrigo, traje y corbata, sombrero atildado y mirada fija a la cámara junto al portalón de una iglesia del centro de la ciudad. Ilustra la figura del quinto arcano en la baraja: el hierofante, el sumo sacerdote, el mago.

Imagen y palabra unidas en 'Tarot', la exposición que la fotógrafa Pepa Babot acaba de inaugurar en la Escuela Apertura de la capital. «Este proyecto nace de un duelo. No sé por qué razón, después de fallecer mi madre empiezo a ver por la calle a personas que me recuerdan mucho a las cartas del tarot. Creo que todo empezó con un personaje que vi recogiendo objetos de un bidón de la basura y pensé en El Carro del tarot. A partir de ahí empecé a formar el proyecto en mi cabeza y meses después decidí acometerlo, elijo como territorio el centro de Málaga y todos los sábados por la mañana me pongo manos a la obra», detalla Babot (Madrid, 1962) sobre la muestra que podrá visitarse hasta el próximo 21 de mayo.

Antonio Soler, Aurora Luque, José Antonio Garriga Vela, Vicente Luis Mora, Antonio Jiménez Millán, Jesús Aguado, Isabel Bono e Isabel Pérez Montalbán figuran entre los veintidós escritores que han acompañado con palabras las semblanzas de Babot. «Este proyecto era también una manera de volver al retrato, que es un ámbito dentro de la fotografía en el que estoy muy a gusto. Por razones diversas llevaba muchos años sin trabajar el retrato y con este proyecto he vuelto a él, también saliendo del trabajo habitual que solía hacer con personas de mi entorno para pasar a retratar a personas desconocidas para mí», añade la fotógrafa.

A la hora de componer su particular baraja artística, Babot se ha decantado por el trabajo de campo. «Primero los observo, luego empiezo a seguirlos y finalmente les abordo. Y mi primera sorpresa ha sido que cuando les cuento el proyecto, casi nadie me dijo que no se dejaba fotografiar. Muy, muy poca gente me dijo que no», recuerda la fotógrafa, para quien las paredes y los suelos que acompañan cada semblanza adquieren un protagonismo esencial.

«Al principio del proyecto, cada personaje me daba la carta y a medida que iba avanzando iba buscando lo que me faltaba. La única excepción en este modo de trabajar han sido los niños. No quería abordar a sus padres por la calle para pedirles que me dejaran fotografiarlos, así que decidí buscar la colaboración de personas de mi entorno», sigue Babot sobre su muestra basada en la baraja de inspiración marsellesa.

Imagen y palabra

«Hablando con mi marido (el escritor Guillermo Busutil) pensó que podríamos enriquecer el proyecto con la aportación de escritores de Málaga que hicieran una lectura personal de cada carta y la misma sorpresa que me llevé en la calle pidiéndole a la gente si les podía hacer la foto, me la llevé cuando escribí a estos autores y todos se sumaron al proyecto en apenas unas horas», comparte al autora.

Y así surge 'Tarot' como la tercera muesca del proyecto 'Fotografía casera', donde las instantáneas de Babot quedan reunidas en una caja ensamblada para la ocasión por Anoito Gutiérrez e Iciar Cabrinetty. Además, la autora destaca el papel que tanto la diseñadora Silvia Jiménez Esteban como el director de la Escuela Apertura Michelo Toro han jugado en la realización de esta iniciativa, que ha cristalizado en una edición limitada de 30 barajas con las instantáneas de Babot.

Ella jugó sus cartas y la partida la ganó el espectador.