Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'Manthis', 1998-1999. Colección Museo Helga de Alvear. © Juan Uslé, VEGAP, Madrid, 2025
Arte-Exposición

El sueño trasatlántico de Juan Uslé

El Reina Sofía recrea la larga «travesía» del pintor cántabro a lo largo de cuatro fructíferas décadas / «Mi propio pulso es la música de fondo que mueve el pincel en una suerte de trance» asegura el artista

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:14

Comenta

Entre Cantabria y Nueva York ha discurrido el viaje plástico y vital de Juan Uslé (Santander, 1954). Una singladura por la rutas de la abstracción, ... la geometría, la oscuridad y el color de más de 40 años. La recrea ahora el Museo Reina Sofía que la revisa este periplo en la segunda gran retrospectiva que dedica al internacional y reconocido artista cántabro. Un creador que ha hecho de su propio pulso el motor de su aventura pictórica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  2. 2 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  3. 3 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  4. 4 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  5. 5 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  6. 6 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  7. 7 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  8. 8

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor
  9. 9 Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar
  10. 10 Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El sueño trasatlántico de Juan Uslé

El sueño trasatlántico de Juan Uslé