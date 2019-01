La Strada, la ternura de la calle Migue Fernández Festival de Teatro Verónica Echegui conmueve con su Gelsomina en una eficaz adaptación que dirige Mario Gas en el Cervantes REGINA SOTORRÍO Sábado, 19 enero 2019, 00:34

No es tarea fácil transformar un clásico del cine en teatro. Menos 'La Strada', una road-movie de los cincuenta con la cámara del maestro Fellini tras el carromato de Zampanó. Pero Mario Gas lo consigue en la adaptación que este viernes (y el sábado) programa el 36 Festival de Teatro de Málaga en el Cervantes. Con una escenografía aparentemente sencilla pero enormemente eficaz, el espectador entra de lleno en ese mundo ambulante del circo, de los marginados, de los olvidados, de la calle. Allí hay penurias, tristeza, frustración y un duro desenlace, pero también hay ternura en la locura, la ingenuidad y la decadencia de los personajes.

Se apoya en un buen reparto encabezado por Verónica Echegui, un rostro hasta ahora poco habitual de las tablas que conmueve con su papel de la cándida Gelsomina. Le da la réplica Alfonso Lara como Zampanó, un hombre perdido, un maltratador al que seguro los ojos contemporáneos miran de manera diferente a los de mediados del siglo XX. Y entre ambos, El Loco en la piel de Alberto Iglesias, un soñador que en esta producción adquiere un rol más protagonista, un espíritu libre que se 'aparece' en diferentes momentos y facilita las transiciones.

Los tres recibían al público del Cervantes -mucho menos de lo esperado para un título de estas características- en el mismo patio de butacas, como tres almas desubicadas buscando su lugar. Con nariz de payaso y gesto triste, la combinación más desoladora. Y no sería la única vez que romperían esa cuarta pared.

También ellos mismos, con ayuda de dos miembros del equipo, montaban y desmontaban la escena moviendo en una estudiada coreografía tres estructuras metálicas gigantes. Salvo el carromato de Zampanó y una lumbre, no había ningún elemento más en el escenario. Y no hacía falta. Tres grandes pantallas llegaban hasta donde el teatro no lo hace, a los viajes en carretera o al interior del carro, con proyecciones que recordaban en su formato a las filmaciones en blanco y negro de la época. El conjunto funcionaba, creando bellas imágenes con el uso de la luz y -por supuesto- de la emblemática banda sonora de Nino Rota. Alguno no se resistió a tararearla durante la función.

Había diferencias con la película de Fellini, pero el filme (ganador del Oscar a la mejor película de habla no inglesa) es totalmente reconocible en numerosos momentos de la obra, con algunos guiños y paralelismos evidentes. En cualquier caso, la historia de tres seres humanos apartados de la sociedad que sobreviven de la mejor manera que pueden o saben es universal. Y, además, como dice Mario Gas, para hacer comparaciones «mejor te quedas en casa».