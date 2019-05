«El sometimiento machista ha castigado por igual a pobres y ricas» Ángela Becerra. :: J. P. Gandúl / EFE Ángela Becerra lanza un épico canto a la amistad novelando la historia de Betsabé Espinal, una pionera en la lucha por los derechos de la mujer MIGUEL LORENCI MADRID. Viernes, 24 mayo 2019, 00:03

«Son las historias las que te buscan, las que te encuentran y te atrapan». Lo dice con un punto de satisfacción Ángela Becerra (Cali, 1957), escritora colombiana radicada en España desde hace más de tres décadas y a quien cayó del cielo la peripecia de Betsabé Espinal, una bellísima y joven trabajadora que en el Medellín de 1920 plantó cara al abuso y al sometimiento machista liderando la primera huelga feminista de América Latina, una protesta en contra la esclavitud sexual y el abuso laboral de sus patronos.

Becerra no sabía nada de aquella joven heroína «que ayudó a cambiar el mundo» hasta que en una noche de insomnio dio, zapeando, con un documental sobre la arrojada pionera en la lucha por los derechos de las trabajadoras. Anotó su nombre, comenzó a investigar y se apasionó. «Fue un regalo», admite esta narradora de largo aliento que disfruta más «investigando y planificando» que escribiendo sus novelas.

El resultado es 'Algún día, hoy' (Planeta), un épico canto a la amistad entre mujeres en 800 páginas con el que obtuvo el Premio Fernando Lara 2019.

Seis años ha invertido en investigar y armar la historia que Becerra presenta como «un monumento a la mujer, a la amistad y al amor» y que enmarca en la lucha de clases en la muy desigual y machista Colombia y el cosmopolita París de principios del siglo XX. La ausencia de datos contrastados sobre Betsabé ha permitido a Becerra «imaginar y llenar huecos» en la vida y la trayectoria de esa indómita luchadora de la que apenas se sabía dónde nació, que trabajó en una fábrica de tejidos, que impulsó una huelga histórica sin el apoyo de los hombres, cuándo murió y dónde está enterrada. Imagina Becerra que fue amamantada por la misma ama de cría que dio el pecho a Capitolina Mejía, la hija de una acaudalada y poderosa familia, lo que unirá los destinos de las hermanas de leche para lo bueno y lo malo y para toda la vida.

Una nació entre sábanas de seda y la otra en un entorno de miseria. La rica vivió entre algodones y la pobre se vio forzada a trabajar desde los trece años en condiciones infames y por un sueldo miserable, soportando abusos de capataces y monjas. «Pero el sometimiento machista ha castigado por igual a todas las mujeres, sean de la clase social que sean. Ricas o pobres han sufrido lo mismo», sostiene la narradora, que articula su novela en torno a la profunda e insobornable amistad entre Betsabé y Capitolina, «a quien nacer en una familia adinerada y poderosa no liberó de las humillaciones y el sometimiento que también sufrió Betsabé».

«Una lucha contra la obediencia a unas reglas impuestas, el tedio y la inacción, y la otra contra su trabajo esclavizante y la falta de esperanza y de futuro», explica Ángela Becerra.

«Sin mujeres como Betsabé no tendríamos lo que hoy tenemos las mujeres y no estaríamos hablando de la era de #MeeToo y los avances en la igualdad», asegura Becerra. Explica cómo Betsabé se alzó el 12 de febrero de 1920 contra la injusticia para evitar que las trabajadoras fueran esclavizadas como juguetes sexuales de sus patrones, para que les permitieran ir calzadas al trabajo -debían trabajar descalzas para no ensuciar el suelo-, para poder ir a lavabo -debían ir al trabajo aliviadas- y para que se cumplieran los horarios y no se retrasaran los relojes de la fábrica para hacer interminables las jornadas laborales.'