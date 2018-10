'Solteronas' se quita el estigma en Abycine El director Manuel Jiménez Núñez es un nombre fundamental del documental andaluz. :: sur El proyecto del malagueño Manuel Jiménez gana una ayuda a la producción de 15.000 euros del Festival de Cine Independiente de Albacete El nuevo documental de Yolaperdono convence con su apuesta de dar voz a las 'singles' FRANCISCO GRIÑÁN MÁLAGA. Sábado, 27 octubre 2018, 00:03

Antes de rodarse ya ha ganado. El nuevo proyecto documental del cineasta malagueño Manuel Jiménez y la productora Yolaperdono, 'Solteronas', no ha podido empezar con mejor pie. La cinta, que lleva a la pantalla el estigma que tradicionalmente ha perseguido a la mujer que no se casaba, han convencido al jurado del III Mercado del Audiovisual de Cine Independiente, que ha otorgado al filme una ayuda a la producción por valor de 15.000 euros, lo que abre las puertas a la financiación del documental ya que estas subvenciones son otorgadas por Castilla La Mancha Media. El galardón forma parte del palmarés del Festival Internacional de Cine Independiente de Albacete (Abycine), que entregó ayer la otra ayuda a proyectos a 'San Simón', de Morelli Producciones.

Manuel Jiménez estrenó además ayer en el certamen manchego el documental 'Las sinsombrero 2', que reivindica a las mujeres de la Generación del 27 y que ha sido apoyado por TVE. Con 'Solteronas', el cineasta de Yolaperdono deja la mirada al pasado para volver al presente y retratar una realidad social, la de las mujeres que optaron por no pasar por el altar o el juzgado y que a lo largo de la historia han arrastrado la consideración de raras, neuróticas, amargadas, poco agraciadas o, directamente, fracasadas. «Pondremos encima de la mesa esta realidad y daremos voz a las no casadas para que nos cuenten en primera persona lo que supuso, y supone, no haber contraído matrimonio», explica el director que añade que, en la actualidad, la percepción social ha cambiado y las ahora denominadas 'singles' tienen cada día más peso y visibilidad. No obstante, señala que algunos prejuicios perviven y por ello este documental da voz a las mujeres que reivindican ese espacio de libertad para elegir su destino.

Corriente de pensamiento

El cineasta presentó también ayer en el certamen el documental sobre las mujeres del 27 'Las sinsombrero 2'

Aunque se trata de un fenómeno universal, el director de 'El pésimo actor mexicano' -sobre el poeta y articulista Manuel Alcántara- y 'Conversaciones ajenas' considera que el sambenito de la solterona en España ha sido más intenso, «porque arrastramos cuarenta años de dictadura nacional-católica en la que se impusieron unas ideas determinadas de la feminidad, con la función eminente de ser la madre de la familia». El documental repasará además como la propia cultura ha reflejado esa corriente de pensamiento hacia las mujeres solteras en los cuentos infantiles, el cine, la novela, la poesía, o la misma copla, donde podemos encontrar frases lapidarias: «A la pobre sólo el viento la tocaba por las noches...».

El proyecto cuenta con el asesoramiento de Amparo Quílez, profesora e investigadora en género e igualdad de oportunidades de la Universidad de Málaga, y tiene previsto rodarse el próximo año, una vez que Yolaperdono cierre la financiación completa de esta producción de asciende a 89.000 euros.