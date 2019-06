Simón Partal, Nieves Rosales y Alejandro Palomas, seleccionados en Factoría Echegaray SUR MÁLAGA. Sábado, 29 junio 2019, 00:02

Sendos textos de Alejandro Simón Partal y Alejandro Palomas y una coreografía de Nieves Rosales basada en una pieza del dramaturgo Raúl Cortés son algunos de los ingredientes de la cuarta Temporada de Factoría Echegaray. La incubadora escénica municipal producirá siete montajes entre octubre de este año y junio de 2020. Entre ellos también figurarán una obra de José Andrés López y Virginia Rota, un texto firmada al alimón por Pedro Hofhuis y Daniel Jándula, una obra de Antonio Miguel Morales presentada por la directora del Nu-Ca Festival, 'performer' y actriz Roma Calderón y el musical familiar de la Escuela Superior de Arte Dramático 'Una vez en la isla'.

Los siete proyectos se han escogido de entre los 150 textos literarios, propuestas escénicas o indicaciones coreográficos recibidos hasta el pasado 19 de abril, lo que representa un 20 % más de propuestas que en la convocatoria de la tercera temporada. El comité de selección falló el pasado día 25 de junio por unanimidad seleccionar por su alta calidad las siguientes propuestas: el monólogo de Alejandro Simón Partal 'Resistencia y sumisión'; la versión coreografiada de Nieves Rosales del texto 'No amanece en Génova', de Raúl Cortés; el texto 'La isla del Aire', del ganador del Premio Nadal en 2018, Alejandro Palomas; el musical familiar Una vez en la isla, adaptación de Marta Calvo de la obra de Broadway 'Once on this island', que montará la ESAD en coproducción con Factoría; la obra de Antonio Miguel Morales 'La verdadera identidad de Madame Duval', que ha presentado la 'cabaretera renacentista' Roma Calderón; el teatro físico de José Andrés López y Virginia Rota 'Las palabras de la carne', y la obra de Pedro Hofhuis y Daniel Jándula Augurios.

Además de escoger siete proyectos de notable carácter exploratorio, la incubadora escénica municipal incorpora un equipo de producción ejecutiva. Belén Santa-Olalla y Rodrigo de la Calva, a través de su compañía, Stroke114, trabajarán para maximizar todo el potencial artístico y humano de cada uno de los proyectos, además de articular una hoja de ruta que ayude a producir puestas en escena que compitan en el panorama nacional del teatro contemporáneo. Stroke114 es una compañía de teatro y experiencias inmersivas dirigida por Belén Santa-Olalla y con experiencia en la producción y dirección de espectáculos que hacen hincapié en la investigación escénica y los procesos creativos colaborativos.