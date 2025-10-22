Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Nieves Rosales en 'Hambre. Anatomía de una revolución'. Paco Lobato

SilencioDanza cumple 15 años con un homenaje a las faeneras de 1918, la primera protesta femenina en Málaga

La bailarina y coreógrafa malagueña Nieves Rosales estrena el 22 de octubre 'Hambre. Anatomía de una revolución' en el Teatro Echegaray

Carmen Barainca

Martes, 21 de octubre 2025

Comenta

SilencioDanza celebra su decimoquinto aniversario con un espectáculo flamenco y contemporáneo que rescata uno de los episodios más desconocidos y conmovedores de la historia social ... de Málaga. De la mano del ciclo Danza Málaga, la compañía, dirigida por la bailarina y coreógrafa Nieves Rosales, estrena este miércoles 22 de octubre (20.00 h) en el Teatro Echegaray 'Hambre. Anatomía de una revolución', una pieza que revisita la revuelta de las faeneras de 1918, considerada la primera protesta femenina contra el hambre y la guerra en Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  2. 2 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  3. 3 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  4. 4 Archivan la denuncia por malos tratos contra el concejal Jacobo Florido
  5. 5 Investigan el apuñalamiento de un hombre cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar
  6. 6 Muere un tripulante de Greenpeace tras ser trasladado en helicóptero a Málaga
  7. 7 El vuelco de un coche complica el tráfico en la A-7 en Marbella en plena hora punta
  8. 8 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  9. 9 Juanma Moreno anuncia la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios en Andalucía, la mitad este año
  10. 10 Protección de Datos obliga a que se respete el derecho de acceso de una madre que pidió ver los exámenes de su hija de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur SilencioDanza cumple 15 años con un homenaje a las faeneras de 1918, la primera protesta femenina en Málaga

SilencioDanza cumple 15 años con un homenaje a las faeneras de 1918, la primera protesta femenina en Málaga