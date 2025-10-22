SilencioDanza cumple 15 años con un homenaje a las faeneras de 1918, la primera protesta femenina en Málaga

SilencioDanza celebra su decimoquinto aniversario con un espectáculo flamenco y contemporáneo que rescata uno de los episodios más desconocidos y conmovedores de la historia social ... de Málaga. De la mano del ciclo Danza Málaga, la compañía, dirigida por la bailarina y coreógrafa Nieves Rosales, estrena este miércoles 22 de octubre (20.00 h) en el Teatro Echegaray 'Hambre. Anatomía de una revolución', una pieza que revisita la revuelta de las faeneras de 1918, considerada la primera protesta femenina contra el hambre y la guerra en Málaga.

Nieves Rosales (Torremolinos, 1981) celebra así una trayectoria de quince años de creación independiente, en la que ha consolidado un lenguaje propio en el que el flamenco conceptual dialoga con la danza contemporánea y el teatro físico. «Este estreno tiene un significado muy especial. No solo porque celebra los quince años de la compañía, sino porque es la primera vez que trabajo con un tema completamente autóctono, que habla de mi tierra y de su historia», explica la artista.

El montaje, dirigido escénicamente por Daniel Doña y con música original de Daniel Blacksmith, rescata la memoria de aquellas mujeres que, en enero de 1918, salieron a las calles de Málaga para protestar contra la carestía del pan y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. «Me interesaba dar voz a esas mujeres que fueron valientes y que, sin embargo, la historia ha silenciado. A mí me emociona tener la posibilidad de recuperarlas y ponerlas en escena», señala Rosales.

Un flamenco que piensa y calla

En los cincuenta minutos de duración del espectáculo, el cuerpo, el silencio y la emoción se convierten en herramientas de protesta y memoria. «El silencio es una de las armas más potentes que tenemos, porque en él caben muchas cosas. Por eso mi compañía se llama SilencioDanza, porque nace de esa necesidad de comunicar incluso desde la ausencia de sonido», apunta la coreógrafa, que entiende el movimiento como «la forma más antigua de comunicación».

El lenguaje de Rosales se define como flamenco conceptual, una etiqueta que la creadora asume con matices: «Yo vengo del flamenco y de la danza española, pero con el tiempo mi lenguaje se ha transformado. No hago un flamenco ortodoxo, sino un flamenco que piensa, que siente y que habla con el cuerpo más que con el adorno».

Ampliar Nieves Rosales, bailarina y fundadora de SilencioDanza. Paco Urri

La colaboración con Daniel Doña ha supuesto un punto de partida en la madurez profesional de la bailarina. «Daniel me ha aportado una profundidad distinta a la que yo habría dado. Me ha obligado a salir de mi zona de confort, a mirar mi propio lenguaje desde fuera», afirma. Con la música de Daniel Blacksmith, que ha renovado la sonoridad habitual de la compañía, 'Hambre. Anatomía de una revolución' propone un viaje emocional que conecta pasado y presente. «Aunque han pasado más de cien años, encontramos muchos paralelismos entre las mujeres de 1918 y las de hoy. Ellas protestaban por el hambre, por la desigualdad y por la guerra; y hoy seguimos enfrentándonos a realidades parecidas», reflexiona Rosales.

Quince años de resistencia

Desde su fundación en 2010, SilencioDanza se ha mantenido como una de las compañías malagueñas más singulares, con un repertorio que combina dramaturgia, cuerpo y poesía visual. «Mantener una compañía independiente durante quince años en el panorama cultural que tenemos es una gesta. Me siento muy orgullosa de haber resistido y de seguir contando historias propias», subraya Rosales.

Tras el estreno en el Teatro Echegaray, el montaje continuará su recorrido por distintas ciudades, con parada confirmada en Sevilla el próximo mes de diciembre. «Tengo la sensación de que con este proyecto se abre un nuevo ciclo. No sé aún hacia dónde, pero sé que este decimoquinto aniversario dará un nuevo porvenir», concluye.