Las series de mi vida: Curro Royo

Dar la voz a los guionistas es casi un acto revolucionario. Por suerte cada vez son más visibles. Curro Royo empezó escribiendo la mítica serie 'Médico de familia', para seguir con 'Periodistas' y otras muchas series de éxito como 'Más que amigos' o 'Cuéntame cómo pasó', pero también películas como 'Utopía', 'El arte de morir' u 'Trece campanadas', por citar solo algunos créditos de un autor experimentado, profesional, que reivindica un oficio demasiado oculto durante años. Lo primero que nos dice es: «En España nunca haremos series», deja un silencio y sigue: «Aunque parezca increíble, éste es el mantra que yo escuchaba una y otra vez, repetido hasta la saciedad cuando comenzaba mi carrera como guionista en los 90. La frase de marras solía completarse con: «Los únicos que saben hacerlas, son los americanos». Muy bien, míranos ahora. Llevamos años, por no decir décadas, derrotando a las series americanas en prime time. Estamos en el epicentro del huracán de la producción audiovisual mundial. Nuestras series se ven en todo el mundo, y además en español», reivindica Royo. Las series españolas se ven en todo el mundo, hasta en ocasiones parece que tienen más éxito en otros países. De hecho, el propio Curro Royo se encuentra en estos momentos en Ciudad de México, donde ejerce de showrunner de 'Hernán', una coproducción de Dopamine (México) y Onza Entertainment (España) sobre Hernán Cortés.

«Creo que hemos sido capaces de contarle a nuestro público sus propias historias. En gran medida lo hemos hecho a base de grandes dosis de «costumbrismo». Es un ingrediente muy mal visto, y del que hemos llegado a abusar, pero es la expresión del humor más nuestro, mezcla de mala baba y esperpento. Nadie como nosotros para reírnos de nosotros mismos», confiesa. Desde que él comenzó a escribir en 'Médico de familia' la ficción televisiva ha crecido y evolucionado, algo que él mismo nos afirma. «Hemos sabido evolucionar. En los míticos primeros años de Globomedia, pusimos en marcha 'Médico de Familia', una dramedia familiar y blanca, que era en sí misma toda una innovación en nuestro panorama televisivo. Poco después arrancaríamos las series profesionales con 'Periodistas'. Son solo dos ejemplos de los inicios de un proceso de evolución constante, en el que hemos ido arriesgando y madurando hasta la llegada de esa tormenta perfecta que son las plataformas». Le preguntamos por qué piensa que las series españolas están arrasando. «Porque tienen madurez narrativa, solvencia técnica variedad temática… a unos precios imbatibles. Esa es tal vez la cara más triste de la moneda. Si somos capaces de dar calidad a un precio muy competitivo solo se explica porque los costos son mucho más bajos que en nuestro entorno. Esto es especialmente sangrante en el caso de los creadores de las series, es decir, los guionistas», explica y añade de un modo contundente que «se están haciendo grandes avances para empoderar al guionista, como la importación del modelo del showrunner, que otorga el control al creador de la serie. También es importante la visibilidad conseguida por las campañas del sindicato de guionistas ALMA, que trabaja para que el guionista no sea ninguneado en los medios. El desafío que tenemos sobre la mesa es que en la tan cacareada edad dorada de la televisión sirva para colocar por fin en su sitio al creador. Todo el mundo habla de la importancia del guion. Es el momento de hablar de la importancia del guionista.» Y tiene razón. Los guionistas han estado silenciados. Poco a poco se empieza a conocer su trabajo y se hacen más visibles. Mientras sucede, Curro Royo nos revela las cinco series que cambiaron su vida. Son estas.

'Lost'

«Hasta la fecha, no recuerdo otra serie en la que al acabar cada capítulo, me dijera a mí mismo… «¿Y ahora qué?». Abrams y Lindeloff eran unos maestros del triple salto mortal, del más difícil todavía. Su audacia estructural y temática, su capacidad para entrar a degüello en el mundo de los personajes… Era todo tan fresco, tan nuevo y tan arrojado. Lamentablemente, se nos rompió el amor de tanto usarlo. El final de 'Lost' fue la mayor estafa piramidal de la historia, el Fórum Filatélico de la ficción. Llevados por su propio impulso, solo pudieron firmar cheques de expectativas sin fondos. En fin, siempre nos quedará esa obra maestra titulada 'The Constant'. Tal vez, el mejor capítulo de la historia de la televisión.»

'Fringe'

«Todo lo que hicieron mal Lindeloff y Cuse con 'Lost', lo hicieron bien Abrams, Orci y Kurtzman con 'Fringe'. Por alguna razón nunca conecté con 'Expediente X', por lo que 'Fringe' es para mí la serie de ciencia ficción más redonda de la historia. He usado muchas veces en mis clases el final de la primera temporada como ejemplo perfecto de lo que es un punto de giro, una reversión de expectativas, un cliffhanger modélico. 'Fringe' es la elegancia, el delicatessen de los devoradores de género fantástico.»

'Sandokán'

«Cuando tenía diez años, los sábados por la tarde eran mágicos. Era el momento en el que los libros de Salgari, que ya me sabía de memoria, cobraban vida en blanco y negro en la tele de mi casa. La sintonía todavía resuena en un rincón de mi cabeza, con la letra oficial y con varias letras alternativas de alto contenido escatológico. 'Sandokán' era la aventura, el disfrute en estado puro. Era doblemente exótica, por ser las aventuras del tigre de Monpracem y porque tenía un no sé qué extraño. No era una serie americana… ¡era italiana! ¿Podía haber algo más extraño en nuestra dieta audiovisual de aquellos años?»

'IT Crowd'

«Siento mucha envidia cuando veo una serie que jamás sería capaz de escribir. 'IT Crowd' es una de ellas, la más divertida, la más personal y desestructurada. Nunca seré Graham Lineham, pero al menos, podré verme en bucle The Work Outing hasta caer al suelo al grito I'm disabled!»

'Médico de familia'

«La primera vez de cualquier cosa, es siempre especial. 'Médico de familia' fue mi primera serie. Entrar en ese mítico equipo de guión, lo cambió todo.»