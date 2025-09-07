Santuario de la Victoria

VÍCTOR HEREDIA HISTORIADOR Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La espadaña del Santuario de la Virgen de la Victoria es el elemento arquitectónico que más destaca del cuerpo de la iglesia. Situada a los ... pies, la supera ligeramente en altura el tejado octogonal del camarín, en el otro extremo del templo. Cuando, gracias a la iniciativa del conde de Buenavista, se realizó la reconstrucción de la iglesia del convento de los frailes mínimos a finales del siglo XVII, se recurrió a la espadaña como forma más simple de campanario, pero con una amplia visibilidad desde su entorno. Sobre una base maciza de tres cuerpos, se eleva el cuerpo superior de campanas en dos alturas. Una cruz metálica remata el conjunto.

En los primeros años del siglo XX fue localizada en la parte posterior de la espadaña una macabriya o estela funeraria de la época almohade, fechada en el año 1221. Había sido utilizada para apoyar la escalera de acceso al campanario y fue recuperada en dos trozos que siguieron caminos distintos hasta quedar reunificados en el Museo de Málaga, donde actualmente se expone la pieza, dedicada a una mujer musulmana llamada Maryam. En el Santuario se encuentra la Virgen de la Victoria, patrona de la ciudad, a la que llegó en 1487 con los Reyes Católicos. Mañana celebra su festividad y regresa a su barrio en su procesión anual.

