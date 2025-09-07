Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Santuario de la Victoria

Solución a la pregunta de ayer

VÍCTOR HEREDIA

HISTORIADOR

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

La espadaña del Santuario de la Virgen de la Victoria es el elemento arquitectónico que más destaca del cuerpo de la iglesia. Situada a los ... pies, la supera ligeramente en altura el tejado octogonal del camarín, en el otro extremo del templo. Cuando, gracias a la iniciativa del conde de Buenavista, se realizó la reconstrucción de la iglesia del convento de los frailes mínimos a finales del siglo XVII, se recurrió a la espadaña como forma más simple de campanario, pero con una amplia visibilidad desde su entorno. Sobre una base maciza de tres cuerpos, se eleva el cuerpo superior de campanas en dos alturas. Una cruz metálica remata el conjunto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  2. 2 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  3. 3 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  4. 4 Dos malagueños, en la flotilla que viaja hasta Gaza: «Estar aquí es un privilegio»
  5. 5 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  6. 6 José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo
  7. 7 Vivienda familiar tras el divorcio: un tribunal confirma la extinción de su uso por parte de la madre al alcanzar las hijas la mayoría de edad
  8. 8

    Málaga sanea sus cuentas: la mitad de los ayuntamientos de la provincia no tiene deuda
  9. 9 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  10. 10

    Dónde saborear cocina argentina en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santuario de la Victoria

Santuario de la Victoria