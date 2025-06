Revolución garajera en el cabaret

Llevamos una semana devastadora, musicalmente hablando, con la pérdida de dos visionarios. La parca no ha hecho excepciones -aunque lo merecían- y se ha llevado ... a Brian Wilson, alma de The Beach Boys, y a Sly Stone, de Sly and the Family Stone. Curiosamente, ambos se han marchado a los 82 años, y cada uno revolucionó la música a su manera.

Una pérdida tremenda que solo puede paliarse con música en directo. Dentro de unas horas, los más garajeros de la provincia no se amedrentarán ante el calor estival y acudirán, ávidos, a La Cochera Cabaret para disfrutar de la actuación de The Wyld Gooms, una de las bandas más salvajes y auténticas del garage-punk californiano.

No te despistes: a pesar de sus trajes de raya perfectamente planchados, sus guitarras te despellejarán con un sonido crudo y visceral. Originarios de Los Ángeles, se han sumado a la corriente actual que se empeña en resucitar el sonido sesentero, pero con una rabia muy propia de este siglo.

La banda está formada por miembros y exmiembros de la élite del garage punk angelino: The Premonitions, The Slop, The Violet Mindfield, The Night Times… un poco más y no dejan bandas fuera. Su música, descarada y eléctrica, evoca los sonidos de los míticos Pebbles y de los mismísimos Stooges. El fuzz, el órgano y los ritmos salvajes son su marca de identidad.

Aunque llevan poco tiempo reunidos, su debut llegó en 2022 con el single «You Did Me Wrong / Doesn't Matter To Me», editado por Outro Records. Un año después reafirmaron su presencia con «Thinkin' Bout You / Hey Tiger», esta vez bajo el sello Lolipop Records, dejando claro que lo suyo es un garage frenético y primitivo.

Los directos de Wyld Gooms son una experiencia cruda, directa, sudorosa. La cercanía con el público, la intensidad escénica y ese fuego garajero que arrasa con todo te harán vender el alma al diablo por unos cubitos de hielo. Una vez más, el colectivo Danzad Malditos ha decidido que todos estaremos mejor si bailamos juntos, aunque seamos malditos.