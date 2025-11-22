Crónica de una vida láctea

Dos días después de vivir Hiper H, el festival-homenaje al Súper 8 de Los Planetas en su Granada del alma, me temblaron los huesos ... en el primer concierto de la gira europea de Radiohead tras siete años de silencio escénico. En un instante, mientras Thom Yorke orbitaba sobre el escenario circular con ese baile espasmódico que parece dictado por fuerzas que no vemos, me sorprendí pensando cuál será el secreto para que determinadas bandas tan alejadas del mainstream, y artistas tan opuestos al canon de belleza dominante, hayan podido «triunfar» según la métrica capitalista cuando, en realidad, nunca han obedecido ninguna de sus reglas.

Genera emoción descubrir estas grietas del sistema por donde se cuela la luz de la rebeldía no homologada. O quizá es el propio sistema quien las deja pasar, como si necesitara alimentar nuestras esperanzas con un señuelo luminoso que nos convenza de no rendirnos del todo a la desesperanza del sinsentido made in money makers, esos que gobiernan el mundo sin contemplación y con una moral tan tenue como una sombra.

Días después de compartir este pensamiento con mi joven acompañante, a quien le aguarda un mundo que muta con cada inhalación, me llega la invitación a un cumpleaños muy especial que promete un concierto exquisito: Briatore y la resurrección de La Leshe que Mamate nos convocan el sábado 22 de noviembre en la sala Volare de Marbella. Estas dos bandas, que fueron una antes de aprender a multiplicarse, encarnan la misma condición de outsiders que comparten Los Planetas y Radiohead. Y, sin embargo, esta vez el sistema no les abrió la puerta al otro lado. Ni falta que les hace. Porque hay músicas, como hay vidas, que no están hechas para las vitrinas, sino para bailarlas.

La historia de La Leshe comenzó en el verano de 1986, en un descampado del terreno familiar, cuando improvisaron un escenario con tablones de feria encima de dos coches y tocaron por primera vez junto a El Alma. Antes de eso, Willy y Fabí estaban ocupados con la banda Naranja de Limón, un proyecto punk-ska propio de la adolescencia. Pronto se unió Andrés, el punky del instituto, y empezaron a buscar batería: pasaron Diego «el del Alma», Picón, Antonio Malvárez… hasta que el Chavea tomó las baquetas por imperativo andaluz. Completó la formación Manolo, un vecino que apenas sabía tocar el bajo, pero que encajaba con la pandilla, estudiaba arte en Sevilla y nos conseguía los discos.

Los comienzos fueron confusos: uno empujaba hacia el punk (Kortatu, La Polla Records, Eskorbuto), otro hacia el ska británico, influidos por Madness y The Specials. A pesar de las reticencias iniciales a abandonar el punk, Federico entró como teclista, para acercar el sonido más a lo que se hacía en UK, y luego se sumó el saxo, primero David y finalmente Jerry, formando la alineación definitiva.

En 1989 iban a grabar su primer disco, pero Andrés sufrió un accidente y el plan se fue al traste. En ese intervalo aparecieron Los Refrescos y se hicieron famosos. Cuando por fin grabaron en 1990, eligieron a Julián Hernández como productor en lugar de Mario Gil, y la grabación se convirtió en un mes de fiesta más que de trabajo. El resultado fue un disco con mal sonido que frenó en seco la proyección que ya tenían tras apariciones en televisión y conciertos multitudinarios. Las radios rechazaron el álbum y la banda entró en declive.

Tras la disolución llegaron otros caminos: Los Talones, que compartieron escenario y camerino con Mano Negra, una experiencia potente que los devolvió a los orígenes; y Plan 9, un grupo experimental que llegó a ser finalista del Lagarto Rock pese a presentarse sin cantante por una lesión de Andrés. Se volvieron a reunir para un concierto un 7 del 7 del 07 y, gracias a Alexander Lacace, la misma energía que habían sentido en los tiempos de La Leshe resurgió de golpe. Esa noche fue el inicio de Briatore. La historia completa quedó recogida en La vida láctea.

La Leshe fue una banda que dejó huella, y nadie quiere perderse su regreso a los escenarios. ¿Nostalgia? No. Celebración de la vida bien vivida.