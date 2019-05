Salvi Pérez, entre 'Los Jueves' de comedia de la Cochera Cabaret Salvi Pérez. / Félix Palacios El malagueño ofrecerá un espectáculo único el 30 de mayo acompañado de amigos de la escena CLAUDIA SAN MARTÍN Miércoles, 22 mayo 2019, 00:28

Una gorra como fiel compañera y un manual de la risa bajo el brazo que la mayor parte del tiempo no le hace falta ni mirar: así es Salvi Pérez, el humorista malagueño que lleva arrancando carcajadas por toda la geografía española desde hace más de 11 años. Algunos otros títulos se suman a su carrera televisiva y teatral: actor, guionista y músico, aparte de cómico de humor ácido y con un toque corrientemente sorprendente. En su faceta como monologuista, Salvi sabe sacarle el jugo a lo más simple para convertirlo en algo único e hilarante que lo nadie había reparado.

Su comienzo en el mundo del espéctaculo comenzó desde el estudio y la dedicación, cuando pasó la mitad de su vida estudiando música en el conservatorio. Allí conoció a su amigo y compañero en la escena Little Pepe, con quien grabó en 2014 uno de sus temas más sonados: 'Made in Málaga', una oda a la ciudad que los vio crecer, que alcanza ya el millón de reproducciones en Youtube. Antes de su bombazo en lo musical, Salvi ya cultivó su oratoria humorística para llegar a tv shows como Comedy Central, donde estrenó su primer monólogo a nivel nacional. «Fue a los 19 años cuando me presenté a un concurso que había aquí en una sala pequeña de Málaga. Tras ese concurso fui a Sevilla, donde hacían las pruebas para el programa que grababan en Madrid», cuenta Salvi de sus comienzos en la comedia.

Lo que muchos se preguntan cuando ven cualquier monólogo recurrente y chispeante sobre asuntos cotidianos es: '¿Cómo se les ocurrirá eso?' El secreto de Salvi en este contexto es poner mucha atención a lo que la gran mayoría obvia: «Me sorprende, por ejemplo, que hace tres meses nos dejaran pesar la bollería industrial en Mercadona y ya no. Han cambiado todas las cajas de todos los supermercados para que la pesen los mismos empleados. ¿Cuánto estaríamos robando en cruasanes de chocolate?», se pregunta jocosamente este malagueño. Lo cierto es que crear el guion de un monólogo que atrape y que arranque risas recurriendo a tópicos que inviten a la empatía, no es un proceso sencillo. «Yo me inspiro en mi vida, en la de los demás, pero sobre todo en cosas que me sorprenden día a día, sea lo que sea, como, por ejemplo, un pomo de una puerta que sea curioso». Será el próximo jueves 30 de mayo cuando el público de la Cochera Cabaret podrá ser partícipe de esta fluidez verbal y festiva del malagueño, en un show que fusionará con algunos compañeros de escena como Carlos Medrano (el 'Postilla' de Malviviendo) o Spok Van Dame, un malagueño que arranca las risas doblando vídeos en Instagram a base de rimas, comparaciones absurdas y una desvergüenza que hace única y reconocible.

En su faceta televisiva, estos últimos años han sido los de Salvi Pérez: dio el paso a la serie internacional 'Snatch' y participó en la exitosa comedia de Atresmedia 'Allí abajo'. Pero, este viaje a la televisión a Salvi se le queda algo corto. Entre sus proyectos futuros está seguir creciendo dentro de la pequeña pantalla, aunque no dejará de lado el mundo comediante.

Con tantos títulos a sus espaldas, a la hora de presentarse a este artista se le hace cuesta arriba: «Soy un chico normal y corriente, no sabría cómo definirme. En tres palabras creo que soy sincero, extrovertido y curioso», afirma poniéndole la guinda a un pastel que podremos probar en la cita de 'Los Jueves' de la Cochera.