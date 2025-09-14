Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Salma de Diego, una estudiante de ESAD Málaga entre los finalistas de OT 2025

Aunque nacida en Alicante, esta joven de 19 años está afincada en Málaga y estudia en una escuela de la capital

Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:52

OT 2025 ya conoce a sus protagonistas. Y entre ellos, una joven afincada en la provincia y estudiante de la Escuela Superior de Arte Dramático ... de Málaga. Salma de Diego, una alicantina de 19 años, ha sido seleccionada como una de las finalistas del programa que empieza este próximo lunes en Amazon Prime Video.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja más de un millón de euros en Málaga
  2. 2

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  3. 3 Una vieja nevera usada para barbacoas, posible origen del incendio de Benalmádena
  4. 4 Málaga estrena obispo: José Antonio Satué abre un nuevo rumbo para la diócesis
  5. 5

    De los 54.360 euros de Nagüeles a los 718 de Río Verde: esto pagarán los hamaqueros
  6. 6 Terral, taró y descenso de temperaturas en Málaga
  7. 7 Un pago único anual de hasta 13.500 euros y otras ventajas de retrasar la jubilación este 2025
  8. 8

    Sigue la regla de los dos minutos para tener la casa siempre ordenada
  9. 9 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  10. 10

    Entre el bochorno y el hartazgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Salma de Diego, una estudiante de ESAD Málaga entre los finalistas de OT 2025

Salma de Diego, una estudiante de ESAD Málaga entre los finalistas de OT 2025