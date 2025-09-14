Salma de Diego, una estudiante de ESAD Málaga entre los finalistas de OT 2025

OT 2025 ya conoce a sus protagonistas. Y entre ellos, una joven afincada en la provincia y estudiante de la Escuela Superior de Arte Dramático ... de Málaga. Salma de Diego, una alicantina de 19 años, ha sido seleccionada como una de las finalistas del programa que empieza este próximo lunes en Amazon Prime Video.

En esta nueva edición de Operación Triunfo participarán 18 elegidos, que tratarán de demostrar sus dotes artísticos en la gala 0. Cabe recordar que 11.500 artistas se han presentado a los casting para participar en este concurso televisivo.

Olivia, Guillo Rist, Salma de Diego, Martín 'Tinho', Claudia Arenas, Sam, María Cruz, Max, Lucía Casani, Guille Toledano, Téyou, Javi Crespo, Laura Muñoz, Carlos, Judit, Iván Rojo, Cristina y Quique son los elegidos que participarán en la primera gala, aunque dos de ellos quedarán eliminados del concurso tras esta primera batalla de coplas.

Como curiosidad, entre los finalistas se encuentra Javi Crespo, ganador de La Voz en 2022. Entonces sólo tenía 18 años y estaba en el equipo de Antonio Orozco. Previamente también había probado suerte en La Voz Kids. Por su parte, Téyou ha sido corista de Reels B y participó en el último Factor X de Telecinco, donde ya coincidió con Abraham Mateo como jurado.