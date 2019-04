Pese a las muchas calas que se vienen haciendo en la prensa del XIX, aún no sabemos quién fue el primer cantaor que interpretó saetas flamencas. Aunque hay estudiosos que dan la paternidad de este cante por siguiriyas al gaditano Enrique el Mellizo, que dicen que cantaba con sus hijos Carlota y Antonio en el balcón de su casa en la esquina de las calles Mirador y Botica del barrio gaditano de Santa María. El caso no deja de ser conjeturable, ya que si bien puede ser cierto, no existen pruebas que lo confirmen de manera real. Lo que sí está demostrado es que fue en los años veinte del siglo pasado cuando la saeta comenzó a divulgarse como cante flamenco, perdiendo el carácter de plegaria practicado en los Vía Crucis y de incitación a la devoción y a la penitencia.

Así quedaron muy atrás aquellos avisos y sentencias que en forma de coplilla recitaban o cantaban -ya en los siglos XVI y XVII- los padres franciscanos, y que eran conocidas como saetas penetrantes, al igual que aquellas otras llamadas del pecado mortal, cuyas letras derivaban de las coplas de las Novenas de Ánimas, sin olvidar, claro está, las saetas espirituales que los padres franciscanos apostólicos de la región seráfica de Nuestro Padre San Francisco, iban echando por las calles en las misiones que hacían por toda España con orden de Su Santidad.

El primer testimonio sonoro de saeta flamenca que existe en placas de pizarra data de 1900 en la voz del Canario Chico, y en él se aprecian ecos lejanos de siguiriyas; así como en las grabaciones de 1907 de El Mochuelo, La Rubia, Paca Aguilera, y más tarde Escacena, Manuel Torre, Niña de los Peines, y sobre todo El Cojo de Málaga, que configuraron definitivamente la saeta flamenca. Para el cantaor de Aznalcóllar Luis Caballero, lo que antes era una oración llana y sin grandes dificultades, se convirtió hace setenta años (escribió en 1973), en la más popular, flamenca, honda y grande expresión del cante.

Al igual que en el resto de las provincias andaluzas, la saeta siempre ha tenido en Málaga un fuerte arraigo, tanto, que era impensable hasta los años setenta, una cofradía o hermandad pasar por el recorrido oficial sin que se le cantasen saetas a sus sagrados titulares. Por los ochenta fue disminuyendo la práctica de este cante por la Alameda, Larios, Granada y Carretería, quedando la saeta casi exclusivamente reservada para las salidas y encierros. Afortunadamente el Concurso Nacional de Saeta 'Ciudad de Málaga', de la Peña Recreativa Trinitaria, ha venido potenciando este estilo flamenco y hoy, cada vez son más las saetas que se escuchan por las calles de nuestra ciudad.