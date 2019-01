La ruleta rusa

Han ido cayendo esta semana los datos de visitantes a los museos de la ciudad como campanadas del año nuevo y en ese goteo estadístico alguna cifra se ha atragantado más de la cuenta. Cuesta tragarse, sobre todo, el hueso del Museo Ruso. Con una de las mejores programaciones vistas por aquí en mucho tiempo, la afluencia a sus salas se ha desplomado hasta perder una cuarta parte de su número de usuarios en apenas un año. El asunto abre además otra fruta: el melón del debate sobre la importancia del recuento de asistentes a la hora de valorar el trabajo de una institución cultural. Y aunque resulta injusto definir un proyecto sólo desde ese conteo en la puerta, las cifras sí ofrecen pistas ilustrativas para analizar no sólo las formas, sino también el fondo. Porque las exposiciones y las actividades ofrecidas por el Museo Ruso figuran entre lo mejor de la agenda cultural de la ciudad y si el público no ha acudido a ellas de manera entusiasta, quizá la culpa no sea sólo del museo y de sus primeros responsables. O al menos buena parte de esa culpa. Quizá esa mella deje al descubierto un hueco más complejo y profundo.

Vamos con una comparación odiosa: recordemos el nacimiento del Museo Picasso Málaga y la llegada de las filiales del Pompidou y del Museo Ruso. El primero surgió de la trabajada donación de Christine Ruiz-Picasso, luego se incorporó su hijo, Bernard, con nuevas obras. Creció la colección y de forma paralela fue creciendo la sede hasta saltar desde el palacio de Buenavista hasta una docena de inmuebles aledaños. Aquello supuso una inversión de 60 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía. Eran las bases de una institución que cuenta con una plantilla que ronda el centenar de empleados (la gestión de sus recursos humanos daría para otro artículo) y un presupuesto anual cercano a los diez millones de euros. Esta última es una cifra análoga a la destinada por el Ayuntamiento de Málaga al mantenimiento de las delegaciones del Pompidou y del Museo Ruso y a seguir chalaneando con la Casa Natal de Picasso. La estructura fija de personal para esos tres museos apenas llega a los 20 empleados y todos los servicios están externalizados a través de diferentes contratos hasta componer un Frankenstein administrativo con sustos a cada rato. Del otro lado, y sin olvidar la mejorable transparencia en su gestión, la estabilidad y la apuesta presupuestaria en el Museo Picasso se ha traducido en seis años de crecimiento sostenido en medio de un escenario donde el resto de museos lo mismo suben que bajan que se quedan como estaban.

En esencia, ambos modelos enfrentan dos modos de vivir: en propiedad o de alquiler. El Ayuntamiento ha mostrado su querencia por la segunda opción desde los tiempos de una Casa Natal empezada por el tejado y así ha seguido hasta llegar al sistema franquiciado. Pero ni siquiera esa elección justifica por sí sola el batacazo estadístico del Museo Ruso, cuya responsabilidad recae de manera directa sobre los gestores municipales por desamparo y/o negligencia.

Porque va para una década que se proyectó la plaza pública que diera acceso a Tabacalera desde el paseo marítimo y las obras están ahora en ejecución. Porque las conexiones de transporte público municipal entre el centro y la zona oeste tienen mucho que mejorar (dice Google que a determinadas horas del día se tarda casi lo mismo en ir andando que en autobús desde la plaza de la Marina hasta el Museo Ruso). Porque dejar el coche en la zona resulta una odisea con el aparcamiento de Tabacalera colapsado en su uso compartido por dos museos, un polo digital, una escuela de negocios y las dependencias administrativas municipales. Porque cuesta mucho encontrar carteles y reclamos que inviten a visitar el Museo Ruso desde el centro histórico de la ciudad y algunas de las principales vías de llegada a la provincia por tierra, mar y aire. Porque existe una distancia física entre el cogollito artístico-turístico del casco antiguo y el Museo Ruso, pero la distancia mental de los gestores públicos locales se antoja más larga ante la ausencia de iniciativas reales, efectivas y mantenidas en el tiempo que recorten ese posible desafecto que no merece la oferta cultural desplegada en este tiempo por la filial de Tabacalera.

Porque el dinero invertido en el Museo Ruso no ha ido acompañado de decisiones políticas municipales que arropen como es debido a una iniciativa del calado cultural y social que esta podría tener. Y en su juego desatento con el Museo Ruso, el alcalde y su equipo están lejos de la épica de la ruleta rusa. No son Robert de Niro en 'El cazador'. Más bien recuerdan a Froilán con una escopeta, pegándose un tiro en el pie.