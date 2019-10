La buena mano del malagueño Rubén Gutiérrez con Final Fantasy Rubén Gutiérrez, a la izquierda, durante una partida en el campeonato europeo frente a su hermano. El joven gana el campeonato europeo del juego de cartas coleccionables y pasa al torneo mundial que se celebra en EE UU a finales de noviembre REGINA SOTORRÍO Sábado, 12 octubre 2019, 00:46

Lleva poco más de un año jugando. Empezó con su hermano y un colega sin ninguna pretensión, por pura diversión y curiosidad. «Y me pegaron palos por todos lados, pero a base de palos aprendes«. Y ganas. Lo dice Rubén Gutiérrez, de 25 años, recién llegado de Londres donde se ha alzado con el título de campeón europeo de Final Fantasy TCG, un juego de cartas coleccionables que suma adeptos. El malagueño se ganó en Reino Unido un billete para Los Ángeles donde se celebrará el campeonato mundial el 23 y 24 de noviembre. «¡Quién me iba a decir a mí hace un año que iba a terminar jugando a esto en Estados Unidos!», exclama el joven.

Habla desde el Bar Alhama, en calle Manrique, donde trabaja junto a su padre. Él no sabe muy bien explicar qué hace exactamente su hijo con la baraja, pero tiene claro que ha conseguido algo importante. En realidad, no muchos conocen este tipo de juegos. Las cartas de Final Fantasy no llevan más de tres años circulando por el mundo y sus competiciones no tienen tanta visibilidad como los torneos de videojuegos, en los que se inspira esta colección. Pero todo es cuestión de tiempo. «Cada vez se juega más. El mundo 'friki' tiene ahora más espacio que antes», asegura el campeón malagueño.

Aunque es un juego, hay que estar bien entrenado para afrontarlo y asegurarse una buena partida. Además, cada pocos meses Final Fantasy lanza una extensión que refuerza cartas existentes o saca otras nueva, lo que obliga a sus jugadores a reciclarse y estar «siempre actualizados».

Arriba, Rubén Gutiérrez alza el título de campeón europeo junto al creador del juego. Abajo, distintos momentos del torneo en Londres.

De jugar en pequeños torneos locales saltó a los regionales y de ahí a los nacionales hasta llegar al europeo de hace tan solo unos días. De momento, es un hobby que no le aporta beneficios económicos. Pero todo apunta a que pronto van a cambiar las reglas. Ahora no hay premios en metálico porque son muchos los menores que participan en los torneos. «Pero cuando haya una comunidad más estable, se quieren hacer torneos restringidos para mayores de 18 años en los que sí habrá dotación económica», explica.

El triunfo se premia hasta la fecha con regalos y viajes pagados por el mundo. Dentro de un mes se irá una semana a Los Ángeles para jugar la final con los costes cubiertos. Y el número uno del campeonato mundial del año pasado se ganó una estancia de un mes en Japón. Como gesto al además de una carta firmada por él que se distribuye internacionalmente. Los primeros puestos también se llevan mucho material del juego, que no se cotiza mal en el mercado digital. «Yo he conseguido 300 euros vendiendo 40 cartas porque tienen su valor», detalla.

En EE UU no estará solo. Otro malagueño, Ignacio González, se ha clasificado para el mundial a través de otra vía de acceso: ganando los torneos Crystal Cup. Serán los dos únicos representantes españoles en una competición donde ahora son mayoría los británicos. «Allí es donde hay más nivel de toda Europa», afirma Rubén Gutiérrez. Pero España, vía Málaga, va dispuesta a poner todas las cartas sobre la mesa… y ganar.