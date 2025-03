Rosario Camacho, presidenta de la Academia de Bellas Artes de San Telmo: «Aunque seamos mayores, también somos activos»

Lleva en el bolso el discurso que hoy leerá ante los compañeros académicos que la eligieron por unanimidad y otros muchos que quieren compartir con ... ella la alegría de este paso adelante. Admite que está algo nerviosa, pero también ilusionada. Sin ni siquiera haber empezado su mandato, Rosario Camacho ya ha hecho historia. La catedrática emérita de la UMA e historiadora del arte es la primera mujer al frente de la Academia de Bellas Artes de San Telmo desde su fundación, en 1849. También la primera que toma posesión en la sede que por justicia le corresponde, el Museo de Málaga. Han pasado 83 años desde que ingresó la primera mujer, Ángeles Rubio Argüelles, hasta que una de ellas accede al mando. Camacho lo hace a sus 82 años, plantando cara al edadismo.

–Es la primera mujer presidenta de la Academia de Bellas Artes de San Telmo. Solo ha tardado 176 años en llegar a este momento.

–Sí, es importante que haya una mujer ocupando la presidencia de la Academia, porque trabajamos igual que los hombres. Pero 176 años me parece mucho. Realmente la mujer ha empezado a estar presente mucho después. La primera mujer académica fue Ángeles Rubio Arguelles, en 1942. Y trabajó mucho. Después ya vino María Victoria Atencia… y ya somos más.

–¿Está ya equiparado?

–Aún no, pero cada vez van entrando más mujeres.

–¿Lo siente como una conquista de la mujer, además de un logro personal?

–Sí, es un éxito colectivo, por supuesto. Desde hace un tiempo, todo está cambiando, no hay más que ver que en cargos directivos hay cada vez más mujeres. Creo que mucha gente se ha alegrado por mí, pero también porque sea una mujer.

–¿Cree que hay una mirada femenina, una manera de afrontar una misión como esta de otra forma siendo mujer?

–En muchos aspectos, sí. Pero dentro de la Academia no te lo puedo decir, porque no lo he vivido todavía. Las mujeres académicas hemos trabajado mucho, pero también los hombres.

–¿Qué puede aportar una institución centenaria como esta a la sociedad de hoy?

–El papel que desempeña la Academia siempre ha estado vinculado a la cultura de Málaga. A los dos años de su fundación ya había puesto en funcionamiento la Escuela de Bellas Artes. Eso era un canal de educación, no solo para los que querían ser artistas, sino para los que entraban para formarse en los oficios. Fue la Academia la que dio el paso de crear el Museo de Málaga, y ha estado siempre vinculada a él, luchando por el museo. Ha desarrollado una labor educativa y cultural, siempre volcada a la sociedad de Málaga y conectada con otras instituciones, como la universidad.

–¿Sigue teniendo sentido hoy? ¿No cree que debe recuperar ese papel protagonista que tuvo?

–Claro que tiene sentido. Lo que ocurre es que ahora hay muchas más instituciones, durante un tiempo fue la única. Pero en momentos difíciles, hemos tenido voz. Cuando las reivindicaciones de la Aduana para Málaga, no faltábamos a las manifestaciones y uno de los manifiestos lo leí yo aquí en la puerta, secundada por Manuel Alcántara y Chicano.

–¿Qué le gustaría aportar a la Academia?

–En un periodo de cinco años, que es lo que me planteo, tenemos que salir más a la provincia. Somos una academia provincial, al final del mandato de José Manuel Cabra ya se habían empezado a plantear actividades en la provincia. Pero no está todavía consolidado. Y es lo que queremos hacer, posicionarnos en la provincia, que tengamos no solo una voz en diferido a través de la web, sino presencial. Ya hay cosas en las que hemos intervenido, como en la defensa del patrimonio en Arroyo de la Miel, en la protección del Retiro y hemos hecho distintas actividades, pero ahora queremos ir más allá.

–¿Cómo se hace para que las nuevas generaciones conozcan a la Academia?

–Mis alumnos me preguntaban qué hace la Academia y para qué sirve. Una buena parte de mi actividad universitaria la he pasado siendo académica y he procurado una unión. Sobre todo, que los alumnos sepan lo que es la Academia. Les parece una cosa muy vetusta, con personas mayores... pero aunque seamos mayores, también somos activos. Y hay gente joven también.

–¿Hay relevo?

–Tenemos plazas que tienen que cubrirse y va a entrar gente más joven.

–Esa percepción que la juventud tiene de la Academia como algo vetusto, ¿se puede cambiar?

–La Academia está abierta a la sociedad y la sociedad son todos, sin tope de edad. A través de nuestras conexiones con la universidad, tiramos también de gente joven.

–Tiene 82 años. Se rebela contra el edadismo, demuestra que se pueden afrontar retos a cualquier edad.

–Mis compañeros, que son un poquito más jóvenes que yo, y yo somos muy activos y tenemos muchas ganas de hacer cosas. Yo me he planteado una junta de continuidad, porque la mayoría procedemos del equipo anterior. Si se hizo bien, trabajamos bien y estamos a gusto, pues vamos a continuar. Y lo que me encanta es la ilusión con la que todos afrontamos este nuevo periodo. Y la ilusión con la que me han apoyado.

–Por unanimidad. Además, creo que ha recibido muchísimos mensajes desde que se hizo público.

–Muchísimos, incluso de antiguos alumnos.

–¿Le ha sorprendido?

–Sí.

–¿Echa de menos la docencia?

–El trato con los alumnos sí. Pero me ha gustado no tener un horario (ríe).

–¿En qué centrará su discurso?

–Dado que es un acto abierto al público, no voy a hablar de nuestros proyectos inmediatos, porque eso ya los hablamos en la junta. Planteo esa continuidad y la importancia de seguir fomentando la cultura y la educación. Como universitaria, he vivido mucho el trato con los chicos y es enriquecedor ver esa labor educativa de la universidad y de la Academia, tenemos los mismos objetivos.

–¿Qué es lo primero que quiere hacer?

–Como tenemos todavía plazas vacantes, hay que cubrirlas de inmediato. Una terna propone un nombre y luego se elige en votación secreta.

–No está de más recordar que es altruista, por amor al arte.

–Tenemos algunas subvenciones para cubrir los gastos, pero luego siempre lo equilibramos con el trabajo y el concurso de los académicos que trabajamos altruistamente. En eso también está la edad, casi todos somos jubilados. Tenemos el tiempo, y eso es importante.