Rosalía y la promoción ecuménica

Juan Francisco Gutiérrez Málaga Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Ha dicho Rosalía, en el maremágnum de entrevistas promocionales de su nuevo disco 'Lux', que le encanta escribir canciones tumbada. No le critico el gusto: ... así, con el ordenador en el regazo y dando rienda al misticismo con el cuerpo derrengado, ah. Pero en modo alguno la podemos tildar de vaga, pues vaya tute se está pegando con esas miles de acciones de mercadotecnia o sospechosas de serlo. Que si a carrerilla por la Gran Vía; que si saco un vídeo y todo quisqui se lanza a interpretaciones semióticas o teológicas, aunque parezca el anuncio de un Audi; que si durante una hora se ¿filtra? la canción 'Reliquia' para luego quitarla; que si ya el disco completo rompe las estadísticas de Spotify... Resultado: la imagen de la portada ya es tan famosa como aquella enfermera que nos mandaba callar en los ambulatorios. La artista, súbita profeta global, proclama su culmen místico: habla de «su misión», de querer meter en esta obra «el mundo entero» y a todas las lenguas, a todas las santas. El disco, cierto es, se deja oír muy bien y a ella se la entiende mejor que en 'Motomami', milagro, con la intervención de otras diosas como Björk o Estrella Morente. Y a la letanía publicitaria no le faltan ni absurdas polémicas, como la del castellano de la Escolanía de Montserrat; ni tampoco 'performances' donde Rosalía se tumba, otra vez, ahora entre enormes sábanas blancas y ante la atenta escucha, entre otras, de Belén Esteban o Noemí Galera, la misma que le dijo no en un 'talent' televisivo allá por el antiguo testamento. Hasta a los púberes de 'OT25' les han dejado ver el vídeo de 'Berghain', viral en todas las redes sociales y fondo musical obligado de todas las 'stories' o piezas 'in' de los canales generalistas. El viernes pasado Cuatro dedicó hasta una desconexión a su actuación en una gala de premios de Los 40. Y para hoy lunes Rosalía ha escogido el terrenal plató de 'La Revuelta' de TVE para continuar su labor, no sé si evangelizadora o de mera mercadotecnia ecuménica. Quizás más estudiada que iluminada, más preparada que aparecida.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión