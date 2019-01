Rolabola y la electrizante fiesta del circo Los cinco miembros de Rolabola, con pose roquera, al inicio del espectáculo en el Cervantes. / Francis Silva La compañía malagueña abarrota el Cervantes en el estreno de su divertido concierto de rock circense REGINA SOTORRÍO Sábado, 5 enero 2019, 00:34

No se recreó en los aplausos finales, lo justo para contemplar de un lado a otro, de arriba a abajo, a un Teatro Cervantes al completo ovacionando a su compañía. Era la primera vez que veía esa imagen pero puede que, después de lo de ayer, no sea la última. Tras dos décadas de ejercicio circense, Rolabola, con Alfonso de la Pola al frente, se estrenó en el principal escenario de la ciudad avalado por el Premio Nacional de Circo 2017. Ante una audiencia plagada de niños, con carritos que se agolpaban en el hall del teatro, la compañía malagueña montó una electrizante fiesta del circo a ritmo de rock. Le pusieron actitud, pose, técnica y energía durante una hora, que se le hizo corta a muchos.

No busca el riesgo o la acrobacia imposible. Su lenguaje es el del circo de toda la vida, el de los malabares, los equilibrios y el clown, con una estética contemporánea

Los aplausos y la algarabía empezaron incluso antes de que saliera a escena el equipo de 'Rock Cirk'. Rolabola jugaba en casa y eso siempre es un punto a favor. Con un 'medley' de éxitos cantados por Juan Antonio Parra, 'Zuri', con melena al viento y guitarra eléctrica a cuestas, comenzaba el show. 'We will rock you' y 'The show must go on' de Queen, 'Bienvenidos' de Miguel Ríos y 'Livin' on a prayer' de Bon Jovi... Una intro que servía para presentar a cada uno de los personajes de este concierto circense, unos singulares roqueros que lo mismo se marcaban unos pasos que se subían al trapecio o caminaban por la cuerda floja.

Otro lenguaje

Pero Rolabola no perseguía aquí el riesgo, la acrobacia imposible o el ejercicio físico llevado al límite. Su lenguaje es otro: el del circo de toda la vida, el de los malabares, los equilibrios y el clown, presentado con una estética contemporánea. La sorpresa no estaba aquí en lo extremo sino en la destreza, en la precisión y en pequeños detalles inesperados, como el artilugio que elevaba por los aires a la batería, con María Muñoz, 'Mariquilla', y sus baquetas incluidas. Las risas contagiosas de los más pequeños y sus caras de asombro eran la mejor prueba de que funcionaban.

Arriba, Iñaki Erdocia al trapecio. Abajo, Rubén Barroso al equilibrio y María Muñoz vuela con la batería. / Francis Silva

Lo que comenzó como un inocente juego de la silla –ese en el que hay que sentarse antes de que la música pare– acabó con el número estrella de Rubén Barroso, 'Mini'. El artista demostró su habilidad en el equilibrio sobre varias sillas amontonadas con 'Still loving you' de Scorpions de fondo. Después, se movería por el escenario con naturalidad haciendo malabares con cinco bolas.

Todos tuvieron su momento, y en algunos casos hubieran dado para alargarlos más en el tiempo. Mariquilla compaginaba su rol de batería de rock con su capacidad para hacer posturas sosteniendo una bola con cualquier parte de su cuerpo mientras sonaba 'Rolling on the river'. Además, ella era quien más jaleaba al público desde las tablas. Iñaki Erdocia se transformó en Freddie Mercury –hasta en los gestos– para reinar sobre el trapecio al grito de 'I want to break free'. Hizo gala de fuerza y precisión en el aparato, que subía y bajaba al antojo de Alfonso de la Pola. Él era quien manejaba el cotarro desde la sombra, el encargado de controlar que todo –también los artilugios– fluyera. Por algo es el 'boss' de la banda. Y por algo su número se reservó para el final. Cuando parecía que todo había acabado, Alfonso de la Pola se convirtió en 'El hombre tirachinas' (con canción propia y todo), lanzado por los suyos hacia una red con una cuerda tensada, ataviado con un traje especial y casco. Como suena, pero sin un desenlace dramático. Más bien al contrario, con risas y aplausos. Porque sin un argumento explícito, el humor era el nexo de unión de todo el espectáculo, un divertido y entretenido montaje que recuerda que la magia del circo no está solo en 'el más difícil todavía'. Con las armonías de 'The final countdown' de Europe se despedía la tarde. Con todo el sentido del mundo: comienza la cuenta atrás para el regreso de Rolabola al Cervantes.