Rocío Molina, en la imagen promocional de 'Calentamiento', donde baila con sillas. Adrian OFFdelCampo

Rocío Molina: «No me preocupa si soy mejor que hace 20 años, intento ser más libre»

Dos décadas después de su primer montaje, la malagueña sigue revolucionando la danza. Ahora lleva a escena su ritual de 'Calentamiento'

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:21

Tiene miedo a enfriarse. «El cuerpo frío es el cuerpo muerto», dice Rocío Molina. Por eso ella nunca deja de calentar, de encerrarse en el ... estudio de su casa para hacer su tabla de pies, para contraer los músculos y contorsionarse hasta sudar y cansarse. Un «machaque» que años atrás hacía en 15 minutos y al que ahora dedica casi una hora. Va más despacio, con menos potencia, pero llega más lejos. La 'danzaora' malagueña convierte en un acto colectivo ese ritual solitario en 'Calentamiento', el espectáculo que anoche estrenó en el Centro Danza Matadero de Madrid, Allí recorre todos los significados de esa palabra. Desentumecer los músculos. Comunicar calor a un cuerpo. Enardecer a alguien. Excitarlo sexualmente. Enfervorizarse. De todo hay en una propuesta que 'la Molina' presentará en Málaga el 15 de abril en el Teatro Cervantes. Hablamos con ella horas antes del pase general previo al estreno.

