Rocío Molina: «No me preocupa si soy mejor que hace 20 años, intento ser más libre»

Tiene miedo a enfriarse. «El cuerpo frío es el cuerpo muerto», dice Rocío Molina. Por eso ella nunca deja de calentar, de encerrarse en el ... estudio de su casa para hacer su tabla de pies, para contraer los músculos y contorsionarse hasta sudar y cansarse. Un «machaque» que años atrás hacía en 15 minutos y al que ahora dedica casi una hora. Va más despacio, con menos potencia, pero llega más lejos. La 'danzaora' malagueña convierte en un acto colectivo ese ritual solitario en 'Calentamiento', el espectáculo que anoche estrenó en el Centro Danza Matadero de Madrid, Allí recorre todos los significados de esa palabra. Desentumecer los músculos. Comunicar calor a un cuerpo. Enardecer a alguien. Excitarlo sexualmente. Enfervorizarse. De todo hay en una propuesta que 'la Molina' presentará en Málaga el 15 de abril en el Teatro Cervantes. Hablamos con ella horas antes del pase general previo al estreno.

–'Calentamiento' tiene muchos significados. ¿Con cuál te quedas tú?

–Con todos. 'Calentamiento' es todos los significados, todos los estados uno encima de otro.

–El calentamiento implica cansancio, esfuerzo, sudor… ¿Es el estado en el que te sientes feliz?

–Después de llevar haciendo ese calentamiento desde que tengo siete años, para mí es una forma de bienestar, de preparar el cuerpo para llevarlo a un estado de gracia. Es algo sagrado, muy necesario para poder tener la inspiración, o como se diría en el flamenco, para que me llegue el duende.

La obra Dirección, coreografía y baile Rocío Molina.

En escena Ana Polanco, Ana Salazar, María del Tango, Gara Hernández, José Manuel Ramos 'Oruco'.

Codirección y textos Pablo Messiez.

Dirección musical Niño de Elche.

–En esta obra llevas ese calentamiento al escenario como un proceso que nunca termina.

–Sí, el concepto de la obra es eso: no dejar de empezar para que tampoco termine nunca. De alguna forma es también el miedo al enfriamiento, que no se enfríe nunca el cuerpo.

–Porque, ¿ese miedo existe?

–Ese miedo lo tenemos todos. El cuerpo frío es el cuerpo muerto.

–El punto de partida es el alivio y la búsqueda de la calma. Tú siempre te has rebelado contra el ritmo acelerado que impone la vida moderna. ¿Lo consigues?

–En la vida, sí. No es fácil, es como ir a contracorriente, pero retirándote y aislándote un poquito se consigue. Y el alivio, en relación con mi arte y con mi cuerpo, consiste en aceptar. Cada uno se alivia como puede y como quiere. El alivio no es de la misma forma para todo el mundo. Para esta obra hice muchos experimentos y uno de ellos era ir al estudio sin forzar nada desde el alivio, desde el placer del cuerpo, de darle todo lo placentero, lo ligero… Y empezó el cuerpo a dolerme un montón. Así que decidí volver a lo de siempre, a hacer mi tabla de pie, mi machaque hasta que sude y la musculatura se contraiga. ¡Y me sentó tan bien! Era lo de siempre y ahí encontré el alivio, el placer de una dosis que conoces de dolor. No es cuestión de sufrimiento, eso ya no es algo que me acompaña. Es aceptar, abrazar tu realidad.

«Con menos machaque que antes, alcanzo mucha más profundidad»

–¿Ya no llevas tu cuerpo al límite?

–Sí, mi cuerpo siempre busca los límites, pero ya no lo fuerzo. Simplemente lo preparo, lo amaso, lo caliento con mucho tiempo, con mucha delicadeza. Y en el cuerpo empiezan a darse los estados que necesito para llegar a la profundidad. No deja de ser otro tipo de límite, pero desde algo mucho más amable. Y no significa que no sea muy extremo, te diría que es incluso más que antes. Con menos machaque alcanzo mucha más profundidad.

–Este 2025 se cumplen 20 años de 'Entre paredes', tu primer espectáculo.

–¡Qué fuerte! Madre mía, qué miedo, cómo pasa el tiempo.

–Dicen que 20 años no es nada.

–Pues no, son 20 años a pico y pala creando. ¡Qué barbaridad!

–¿Sientes que sigues en fase de calentamiento?

–Sí, de hecho sigo haciendo el mismo calentamiento que hace más de 20 años. En 1991 empecé a hacer yo este calentamiento. Esto no puede parar, y también me da miedo que pare. ¿A dónde iría?

–¿Sientes que eres una persona diferente a esa joven que empezaba?

–Siempre hay una transformación. El paso del tiempo asienta muchas cosas y muchas fichas caen. Pero me gustaría mantener el origen, recordar siempre por qué empecé a bailar. Y esa es una sensación que estoy siempre buscando en el escenario y en el estudio. Para mí es muy importante mantener a la niña interior. No sé si lo consigo, pero me preocupo y me ocupo de que siga ahí.

«Mi cuerpo siempre busca los límites, pero ya no lo fuerzo. Simplemente lo preparo»

–En el apartado de colaboradores de 'Calentamiento' aparecen numerosas instituciones y residencias. Eso da idea de que no es fácil levantar un espectáculo, ni siquiera siendo Rocío Molina.

–No es fácil. Llevamos dos años con esta creación, con el equipo, con el elenco, haciendo muchas residencias, ensayos… Es complejo, pero tengo un equipo de producción y técnico que es un regalo. Es un placer. Pero sí, llevo ahora mismo dos años de montaje a la espalda, ha pasado mucho tiempo y muchas cosas.

–¿Y ya no te preocupa no gustar o fracasar?

–No, porque para mí el éxito no está ahí. Para mí el éxito ya se ha dado, en el sentido de que ya hemos tenido una experiencia y una vivencia muy bonita en estos dos años. El regalo ya se ha dado, ahora lo único que vamos a hacer es mostrarlo, Y habrá gente a la que le guste más y a quien le guste menos, pero a nosotras ahora nos toca vivirlo y disfrutarlo en nuestro camerino, en nuestro escenario y en nuestra cervecita después de la función.

–Revisando estos 20 años, este sería tu espectáculo número 17.

–Hubo un año en el que dejé de contar (ríe).

–No has parado, ni siquiera estando embarazada.

–Siempre lo he necesitado. Estoy acostumbrada a estar en ese estado creativo, a meterme en el estudio a investigar, a preguntar. Es un ritmo que necesito.

–¿El cuerpo duele más con los años?

–Llegará, pero de momento no. Al revés, estoy mejor que nunca, también porque doy mucho más espacio a este calentamiento. Antes lo hacía en 15 minutos y ahora tengo que echar una hora, lo hago mucho más despacio. Pero alcanzo mucha más potencia, mucha más libertad y me duele menos el cuerpo. Como no es forzado, el cuerpo te lo agradece.

«Me gustaría recordar siempre por qué empecé a bailar, para mí es muy importante mantener a la niña interior»

–¿Crees que eres mejor bailaora que hace 20 años?

–No me preocupa ser mejor o peor bailaora, intento ser más libre y más honesta. Eso es lo que transforma mi baile. A lo mejor académicamente soy peor bailarina, seguramente porque no hago tantas clases de técnica. Pero no me preocupa eso.

–Tienes la tranquilidad y la seguridad que dan la experiencia y una carrera ya hecha.

–Sí, a mí me gusta mucho el concepto de cuerpo acumulado. Al final el cuerpo acumula vivencias, su propia historia. Y esto genera una energía. Me gusta más colocarme ahí, que pensar si lo estoy haciendo técnicamente de forma correcta o no. Me atrae ahora mismo más lo otro, porque lo técnico ya estuvo en su momento, ahora me interesa generar estados y poder transmitirlos.

–¿Hay espacio para la improvisación?

–Sí, a mí siempre me gusta dejar estos espacios. La obra tiene su esquema, porque como técnicamente es muy exigente tenemos que seguir el guion, pero tenemos la posibilidad de reinterpretar cada día como nos sintamos. Tengo que estar muy atenta a lo que sucede en el público, a lo que le va sucediendo a mi cuerpo, todo eso va narrado en directo y cada día es diferente. Las cantaoras generan su fiesta por inspiración, tienen que ir cantando lo que les va viniendo en ese momento. Sabemos el recorrido que tenemos que hacer, pero podemos hacerlo de muchas formas.

–¿Y qué papel tienen las sillas en esta obra? Incluso posas con ellas en la imagen promocional.

–¡Un papel muy importante! Llevo muchos años con sillas poniéndome el cuerpo del revés, del derecho. Y, claro, yo he estado un año sola en el estudio con una silla. La única relación afectiva que he tenido durante este tiempo ha sido con una silla. Porque también ha sido una obra que ha tratado mucho sobre la soledad. La silla era mi compañera. Me ha sostenido, me ha soportado, la he tirado, nos hemos enfadado, nos hemos querido, nos hemos abrazado y hemos bailado.

–A veces pareces más una artista circense que una bailadora.

–Sí, sí (ríe). Hay mucha fantasía, sí. Y mira que las sillas que me acompañan son de esas cutres de cervecería, pero cobran elegancia en la escena.

–¿No te planteas coreografiar para otros?

–Me atrae la idea. Pero soy tan intensa... Para hacer una pieza conmigo misma tardó dos años, no quiero ni imaginar cómo de loco podría volver yo a un elenco de artista. No sé si me soportarían, porque necesito mucho tiempo, mucha experimentación. Pero sería precioso y sería un aprendizaje, porque es algo que yo no estoy acostumbrada, no sé mover a tantos cuerpos.