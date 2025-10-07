Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Remedios Zafra. R. C.

Remedios Zafra gana el Premio Nacional de Ensayo

El jurado ha elegido su obra 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática' por «ser un homenaje a la libertad y a la pasión creativa y, a la vez, una fuerte crítica de las condiciones del trabajo intelectual»

C. P. S.

Martes, 7 de octubre 2025, 14:24

Comenta

La filósofa y escritora andaluza Remedios Zafra (Zuheros, Córdoba, 51 años) ha sido galardonada con el Premio Nacional de Ensayo, correspondiente al año 2025, por ... su obra 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática' (Anagrama), a propuesta del jurado reunido este martes. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

