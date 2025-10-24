Rembrandt, el alquimista de la luz y la sombra, llega al Thyssen Málaga con sus grabados

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (Leiden, 1606 – Ámsterdam, 1669) fue un artista que convirtió el cobre y la tinta en una forma de pensamiento. Con su « ... mirada moderna del grabado», llega este viernes al Museo Carmen Thyssen Málaga con la exposición 'Rembrandt grabador', abierta al público hasta el 18 de enero de 2026.

Los grabados proceden del Museo Lázaro Galdiano de Madrid, depositario de la mayor colección privada de obras de Rembrandt en España. Esta selección, inédita fuera de su institución, traza un itinerario por dos de los grandes territorios del artista: el retrato, incluidos sus autorretratos donde el «tiempo se le adhiere al rostro», y las escenas bíblicas, tratadas con una «humanidad insólita», donde los santos, las madres o los mendigos comparten el mismo pulso vital. Así lo aseguraron la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; la directora artística del Museo Carmen Thyssen Málaga, Lourdes Moreno; la directora del Museo Lázaro Galdiano, Begoña Torres; la jefa de conservación del Museo Lázaro Galdiano y comisaria de la exposición, Carmen Espinosa; y la subdirectora de actividades de la Fundación Cajasol, Gloria Ruiz.

En palabras de Lourdes Moreno, directora artística del museo malagueño, «Rembrandt otorga una mirada moderna al grabado», también reflejada en Durero y Goya. Según las presentes, lo hace con un realismo que «no busca la perfección, sino la veracidad, y pobla sus composiciones de rostros cotidianos». Begoña Torres, directora del Museo Lázaro Galdiano, describió la exposición como «algo chiquitito pero especial, exquisito». Enfatizó la maestría del artista, señalando que «Rembrandt es un pintor, un grabador excepcional en este caso», y recordó que el Museo Lázaro Galdiano alberga «la mejor colección de Rembrandt en manos privadas».

Los genios son intemporales

La comisaria Carmen Espinosa, responsable de conservación del Lázaro Galdiano, recuerda que el artista realizó alrededor de 300 grabados, y que sus planchas «han estado vivas prácticamente hasta hace un siglo», por las sucesivas ediciones y variaciones que mantuvieron su huella activa. Cada impresión ha sido, en cierto modo, una metamorfosis de la anterior: un diálogo entre el tiempo y la técnica.

También se ha destacado la inclusión de autorretratos que documentan la evolución del artista, como el «último grabado en el que él se retrató», o el «retrato de su madre, ensimismada», que analiza la vejez con un «cariño extraordinario». Concluyó resaltando la perdurabilidad de la obra de Rembrandt: «los genios son intemporales y eso es lo que hace que después de 100 años, las obras de Rembrandt sean totalmente actuales».

'Rembrandt grabador' puede visitarse hasta el 18 de enero de 2026 en la Sala Noble del Palacio de Villalón, un espacio que invita a contemplar en silencio la alquimia del negro y el blanco, donde la luz surge de la intuición de un hombre que aún nos mira desde las sombras de su arte.